Bocas del Toro vence a Herrera en diez entradas

Jonathan Mendoza anotó la carrera del triunfo en la décima entrada, por un mal tiro del campo corto a la segunda base y Bocas del Toro dejó en el terreno a Herrera 5 por 4, en partido que se jugó en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.





En la versión número 50 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, dedicado a Eric Espino y Elías Castillo, el derecho Eddi Serrano que entró en labor de relevo ganó el partido, trabajo 4 entradas, se enfrentó a 14 bateadores, le pegaron 3 inatrapables, le anotaron una carrera, ponchó a 2. Perdió Ángel Pinilla.





Mendoza, de 3-2, 3 carreras anotadas; Diego Delgado, de 5-2, una impulsada; Neftali Atencio, de 3-1, un triple, una anotada, una empujada, comandaron la ofensiva de 8 incogibles por los ganadores.





Por su parte Cristo Saavedra, de 4-1, 2 empujadas; Dayan Villarreal, de 4-2, una remolcada; Abdiel Alonso, de 5-2, un doble, 2 anotadas, fueron los mejores por el equipo de perdedor.





Bocas del Toro anotó 5 carreras, conectó 8 imparables, cometió 3 errores en el campo de juegos. Por su parte Herrera anotó 4 carreras, conectó 9 imparables, cometió 2 errores en el terreno.





Los Santos superó a Veraguas

La novena de Los Santos superó al equipo de Veraguas, 7 carreras por 3, sumando otra victoria en el torneo, en partido que se celebró en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.





Alexander Arrocha, que entró en labor de relevo fue el lanzador ganador, al tirar 6 episodios 2 tercios, en los que se enfrentó a 22 bateadores, le pegaron 4 imparables, le anotaron una carrera, pochó a uno, dio una base por bolas. Perdió el encuentro Wen Meza.





La gran ofensiva de Los Santos la comandaron Roberto Domínguez, de 4-2, un doble, una carrera anotada, 2 remolcadas; Yeison Austin, de 5-1, un doble, una anotada, una empujada; Anthony Crespo, de 3-2, un triple, una anotada, una impulsada. Juan Aizprua, de 3-2, un doble, una anotada, 2 impulsadas; Ricardo Corcho, de 5-1, un doble, una anotada; Jorge Miranda, de 3-2, una anotada, fueron los mejores al bate por Veraguas.





Los Santos anotó 7 carreras, conectaron 9 inatrapables, cometieron 2 errores en el campo de juegos. Mientras que por Veraguas, anotaron 3 carreras, conectaron 6 imparables, cometieron 2 errores al campo de juegos.





La recaudación en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago, fue de B/.2, 194. 50, producto de una asistencia de 821 personas.





Colón sacó del bolsillo partido ante Metro

Con una gran labor monticular del zurdito Azarias Segura, llevó a Colón a sumar su cuarto triunfo ante Panamá Metro, 8 carreras por 6, en desafío disputado en el Estadio Rod Carew de la ciudad capital.





Segura, lanzó 3 entradas un tercio, en donde se enfrentó a 12 bateadores, que le pegaron 3 indiscutibles, no le anotaron carreras, ponchó a uno y boleó a uno. Anótenle juego salvado a Jairo Cabrera. El partido lo pierde Dereck Arroyo.





Gilberto Hall, de 2-1, un doble conectado, una anotada, 3 empujadas; Aldair Ruiz, de 1-1, 2 remolcadas; Germain Ruíz, de 4-1, una anotada, una empujada, destacaron en el bateo de los colonenses.





Luis Durango, de 4-1, 3 empujadas; Rennie Arjona, de 4-1, una anotada; Carlos Fernández, de 4-2, una anotada, 2 remolcadas fueron los mejores al bate por Metro.





Por Colón anotaron 8 carreras, conectaron 10 inatrapables, cometieron 2cerrores en el campo de juegos. Por su parte Metro anotó 6 carreras, conectó 9 incogibles, cometió 2 errores en el terreno.





Al Estadio Nacional Rod Carew de la ciudad capital, entraron mil 295 aficionados que dejaron en la taquilla un total de B/.3, 339.00.





Coclé aplastó a Darién

El equipo de Coclé aplastó a la novena de Darién, 15 carreras por 5, en ocho entradas en partido que se jugó en el Estadio de Meteti.





Juan Bustamante, en labor de 7 episodios un tercio se anexó el triunfo, enfrentándose a 29 bateadores, le anotaron 4 carreras, le sonaron 8 imparables, poncho a 8. El encuentro lo pierde Allan Martínez.





Leonardo Bernal, de 2-2, 2 empujadas; Carmelo Cruz, de 3-2, una anotada, 2 remolcadas; Jordan Agrazal, de 3-1, 2 anotadas, 2 impulsada, fueron los mejores en la ofensiva de 17 imparables. Destacaron con el bate por Darién, Moisés Tamayo, de 3-2, una anotada; Carlos Castillo, de 3-2, una anotada, una impulsada; Rubén Smith, de 4-1, una anotada, una empujada.





Coclé anotó 15 carreras, conectó 17 incogibles, cometió 2 errores al terreno de juegos. Por su parte Darién, anotó 5 carreras, conectó 8 imparables, y cometió 3 errores en el terreno de juegos.





En el Estadio de Miraflores en la ciudad de Penonomé asistieron mil 209 fanáticos que dejaron en la taquilla la suma total de B/.2,859.00.





Vaqueros del Oeste pintan de blanco a Los Potros del Este

Una gran labor de Kenny Pinto, señaló el camino para que Los Vaqueros del Oeste consiguiera su quinto triunfo, 3 carreras por 0, ante la novena de Los Potros del Este, en partido que se jugó en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.





Pinto, trabajó 6 entradas 2 tercios, se enfrentó a 20 bateadores, que no le conectaron imparables, ponchó a 4, concedió 2 boletos. Anótenle juego salvado a Miguel Gómez. El partido lo pierde Erick Oda.





Rigoberto Pinto, de 3-2, un doble; Oscar Medina, de 4-2, un doble, una remolcada; Herman Montero, de 4-2, una anotada, encabezaron la artillería de Los Vaqueros. Luis Sánchez, de 4-1; Noel Suárez, de 4-1, destacaron por Los Potros.





Panamá Oeste anotó 3 carreras, conectó 10 imparables, cometió 2 errores en el terreno de juegos. Panamá Este no anotó carreras, conectó 9 incogibles, no cometió errores en al campo de juegos.





En el Estadio de Horacio Mena de Chame, asistieron 726 fanáticos que dejaron una recaudación total de B/.1, 906.00.





Chiriquí le ganó a Occidente

La novena de Chiriquí le ganó al equipo de Chiriquí Occidente, 10 carreras por 8, en desafío disputado en el Estadio Kenny Serracin de la ciudad de David.





Cristian Wittgreen, se apuntó la victoria en labor de relevo, lanzó 2 entradas completas, en donde se enfrentó a 6 bateadores, no le pegaron indiscutibles, no le anotaron carreras, ponchó a 3. El partido lo pierde Javier Ortega.





Austin Guerra, de 2-1, un cuadrangular conectado, una carreras anotada, 2 empujadas; Reginald Preciado, de 5-2, un doble, una anotada, una remolcada; Carlos Ruíz, de 3-1, un doble, una anotada, una empujada, destacaron en el oportuno bateo de los colonenses. Luis Samudio, de 2-2; Ricardo Andrade, de 5-3, 2 anotadas, 2 impulsadas; Abdiel Morales doble, una anotada, fueron los mejores al bate por Occidente.





Por Chiriquí anotaron 10 carreras, conectaron 13 inatrapables, cometieron 3 errores en el campo de juegos. Por su parte Occidente anotó 8 carreras, conectó 7 incogibles, cometió 3 errores en el terreno.





Partidos para este domingo 13 de enero

Los partidos para este domingo 13 de enero serán a partir de las 4:00 p.m. entre: Occidente vs Panamá Metro en el Estadio Rod Carew; Colón vs Coclé en el Estadio de Miraflores; Este vs Darién, en el Estadio de Metetí; Veraguas vs Chiriquí, en el Estadio Kenny Serracin; Bocas del Toro vs Oeste, en el Estadio Horacio Mena; Herrera vs Los Santos, en el Estadio Olmedo Solé a las 6:00 p.m.