El boxeo olímpico panameño se prepara para noquear en el 2019

El boxeo olímpico de Panamá tiene planificado hacer una concentración de las categorías juvenil y la mayor desde el 15 de enero en Boquete, Chiriquí, así lo confirmó el presidente de la Federación Panameña de Boxeo Olímpico, Tomás Cianca.

El dirigente adelantó que esto es un campamento en donde se ubicará el potencial en los pesos de competencias en las divisiones cadetes: “se harán medidas biométricas y se hará topes de fogueos juveniles, además sabremos en que peso competirán en marzo, se ubicarán 5 boxeadores hombres juveniles y una mujer que viajarán a Jamaica.

Luego, en mayo se realizará la ‘Copa Arístides Rodríguez Cerrud’, en Veraguas, que es un tope de Panamá, Costa Rica y Jamaica.

En finales de julio será la Copa Cinturón de Oro en el Quito, Ecuador. En el caso de los élites tenemos en el plan a Leonel Gutiérrez (57 kilos), Jonathan Miniel y Orlando Martínez por definir en los 57 o 63 kilos, porque estos dos últimos púgiles han representado a Panamá en los 60 kilogramos, pero este peso desapareció a partir de la nueva reglamentación de AIBA, a partir del 2019, que va ha ser en los 57 y 63 kilos”, dijo Cianca.



Agregó que “estos púgiles serán examinados en Pandeportes para definir las medidas biométricas y saber que porcentaje de agua, grasa y los índices de masa corporal para saber cuál es el peso adecuado de esos muchachos. No podemos estar improvisado, porque después no pasa de que no hacen el peso”.



En las mujeres, tenemos a Juliana Torres ( 57 kgs.), Elisa Williams (60 kgs.) y Atheyna Bylon, (75 kgs). “Cuando ya definamos los 2 varones y las 3 mujeres comenzamos la preparación. En febrero van a un campamento en Bulgaria e irán a la Copa Strandja en ese país”.