Su majestad el béisbol brilló en el arranque del juvenil

La versión número 50 del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, dedicado a los narradores deportivos nacionales Eric Espino y Elías González, arrancó ayer viernes 4 de enero y fue todo un espectáculo, tanto a nivel de organización, asistencia de fanáticos a los estadios,como de alta calidad juego. Esto solo empieza.

Coclé partió por delante



El derecho Israel Mendoza, con gran trabajo en el montículo y la poderosa ofensiva de Jean Arnaez, se combinaron para guiar a Coclé a su primera victoria sobre Veraguas, 2 carreras por 1, en partido inaugural del béisbol juvenil que se jugó ayer en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.

En la parte alta del octavo Arnaez conectó batazo hacia la banda derecha que se estrelló contra la cerca y remolcó a José González, que abrió la entrada con imparable. Luego Arnaez entró con la segunda anotación producto de un elevado de sacrificio de Jordán Agrazal.



Mendoza controló a los bateadores de los Indios, con su curva, cambio y recta hacia dentro, con el único parpadeo en la séptima entrada cuando lanzaba sin hit ni carreras, Víctor Olmos le conectó cuadrangular por la banda derecha.



Con 8 episodios completos lanzados, en las que se enfrentó a 26 bateadores, permitió 4 imparables, le anotaron una carrera, ponchó a 8 y boleó a uno se anotó juego ganado. Cargo con la derrota el derecho Jorge Rodríguez.



Arnaez, de 3-1, un triple, una carrera anotada, una remolcada; José González, de 4-2, un doble, una anotada; Julio González, de 3-1, comandaron la ofensiva de 6 incogibles de la tropa coclesana. Por su parte Olmos, de 4-1, un cuadrangular, una anotada, una empujada; José Cedeño, de 3-1, un doble; Luis Espino, de 4-1, fueron los mejores por el equipo de Los Indios.



Coclé anotó 2 carreras, conectó 6 imparables, no cometió errores en el campo de juegos. Por su parte Veraguas anotó una carrera, conectó 4 imparables, cometió un error en el terreno.



Metro consigue victoria ante Herrera



La novena de Panamá Metro consiguió su primera victoria ante la tropa de Herrera, 7 carreras por 3, en partido que se celebró en el Estadio Nacional Rod Carew de la ciudad capital.



El derecho Hugo Villalobos, con un gran dominio fue el lanzador ganador, al tirar 6 episodios completos, en los que se enfrentó a 19 bateadores, le pegaron 3 imparables, ponchó a 3, una base por bolas, no le anotaron carreras. Perdió el encuentro Yair Díaz.



La gran ofensiva de Metro la comandaron Luis Durango, de 4-2, un doble, un triple conectados, 2 carreras remolcadas; Renie Arjona, de 4-1, una anotada, una empujada; Anel Nuñez, de 4-1, una anotada, una impulsada. Cristo Saavedra, de 4-1, una anotada, una remolcada; Orlando González, de 3-2, un doble; José Batista, de 1-1, una anotada, fueron los mejores al bate por los herreranos.



Metro anotó 7 carreras, conectaron 8 inatrapables, cometieron 3 errores en el campo de juegos. Mientras que por Herrera, anotaron 3 carreras, conectaron 5 imparables, cometieron 5 errores al campo de juegos.



Oeste derrotó a Occidente



En doce entradas Los Vaqueros del Oeste tuvieron que extenderse, para ganarle a Chiriquí Occidente 9 carreras por 5, en desafío disputado en el Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David.



En labor de relevó Abel Reyes el quinto lanzador utilizado, llevó a sumar a Los Vaqueros su primer triunfo, lanzando una entrada, en donde se enfrentó a 3 bateadores, no le pegaron indiscutibles. Anótenle juego salvado a Miguel Gómez. El partido lo pierde Cristopher Santos.



Maurice Pierre, de 6-2, 2 carreras anotadas, 2 empujadas; Benyamin Bailey, de 5-2, un doble, una anotada, una empujada; Dainnel Moreno, de 5-1, un doble, una anotada, una remolcada, destacaron en el oportuno bateo de Los Vaqueros.



Carlos Fuentes, de 3-1, 2 empujadas; Ricardo Andrade, de 6-1, un doble, una empujada; Diomedes Famania, de 3-1, un triple, una anotada fueron los mejores al bate por los occidentales.



Por Oeste anotaron 9 carreras, conectaron 14 inatrapables, cometieron un error en el campo de juegos. Por su parte Occidente anotó 5 carreras, conectó 6 incogibles, cometió 3 errores en el terreno.

Chiriquí vino de atrás y le ganó a Colón



El equipo de Chiriquí vino de atrás y volteó el marcador para ganarle a la novena de Colón, de 16 carreras por 9, en partido que se jugó en el Estadio Kenny Serracín.



El derecho Juventino González, en labor de relevo el 3 utilizado, lanzó 4 entradas un tercio, en la que se enfrentó a 14 bateadores, que le sonaron un imparable, poncho a uno, concedió 2 boletos. El encuentro lo pierde Víctor Velásquez.



Danilo Abrego, de 4-2, 2 carreras anotadas, 2 empujadas; Erasmo Caballero, de 4-2, una anotada, una remolcada; Derek Aizpurúa, de 3-1, 3 anotadas, una impulsada, fueron los mejores en la ofensiva de 9 imparables de los chiricanos.



Destacaron con el bate por Colón, Jasón Paterson, de 5-2, un doble, una anotada; Jorge Hernández, de 4-3, 2 dobles, 2 anotadas, 2 remolcadas; Gemain Ruíz, de 2-1, 2 anotadas, una impulsada.



Chiriquí anotó 16 carreras, conectó 9 incogibles, cometió 3 errores al terreno de juegos. Por su parte Colón, anotó 9 carreras, conectó 10 imparables, y cometió 3 errores en el terreno de juegos.



Potros del Este vencen a Los Santos



Una gran labor del relevo Kevin Sánchez, señaló el camino para que Los Potros del Este consiguieran su primer triunfo, 5 carreras por 3, ante la novena de Los Santos, en partido que se jugó en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.



Sánchez trabajó 3 entradas, para anotarse el partido ganado, se enfrentó 9 bateadores, que le conectaron un imparable, ponchó a 2, concedió 5 boletos. Anótenle juego salvado a Luis Sánchez. El partido lo pierde Abdiel Díaz.



Jorge Fletes, de 2-2, un doble, 2 carreras empujadas; Divanny Colón, de 4-2, 2 dobles conectados, 2 anotadas, una remolcada; Emanuel Ibarguen, de 4-2, un doble, una empujada, encabezaron la artillería de Los Potros. Michael Mendoza, de 3-1, un cuadrangular conectado, 2 anotadas, un remolcada; Adrián Montero, de 5-2, un triple; Antony Crespo, de 4-1, destacaron por los santeños.



Panamá Este anotó 5 carreras, conectó 9 imparables, cometió un error en el terreno de juegos. Los Santos anotó 3 carreras, conectó 4 incogibles, no cometió errores en al campo de juegos.



Bocas del Toro triunfa sobre Darién



El equipo de Bocas del Toro viniendo de atrás en el encuentro triunfó sobre la novena de Darién, 9 carreras por 7, en un emocionante partido de diez entradas que se jugó en el Estadio de Meteti.



El derecho Edgar Caballero, en labor de relevó trabajó 2 episodios 2 tercios y se anexó el triunfo, enfrentándose a 10 bateadores, que le sonaron 3 imparables, poncho a 2, concedió un boleto. Anótenle juego salvado a Kevin Ortiz. El encuentro lo pierde Adrián Gómez.



Neftali Atencio, de 6-3, un doble conectado, 2 carreras anotadas, 2 empujadas; Diego Delgado, de 5-2, un doble, una anotada, 2 remolcadas; Víctor Ellis, de 6-2, una anotada, una impulsada, fueron los mejores en la ofensiva de los tortugueros de 13 imparables.



Destacaron con el bate por Darién, Deivis Ramos, de 4-2, un doble, 4 impulsadas; Moisés Tamayo, de 5-2, un triple, 3 anotadas, una empujada; George Samudio, de 5-2, 2 triples, 2 anotadas, una empujada.



Bocas del Toro anotó 9 carreras, conectó 13 incogibles, cometió 4 errores al terreno de juegos. Por su parte Darién, anotó 7 carreras, conectó 9 imparables, y cometió 7 errores en el terreno de juegos.



Partidos para este sábado 5 de enero



Los partidos para hoy sábado 5 de enero serán entre: Coclé vs Chiriquí Occidente a las 3:00 p.m. seguido de Panamá Oeste vs Chiriquí en el Estadio Keny Serracín; Bocas del Toro vs Panamá Metro, en el Estadio Rod Carew; Herrera vs Panamá Este, en el Estadio José De la Luz Thompson; Los Santos vs Darién, en el Estadio de Meteti; Colón vs Veraguas, en el Estadio Omar Torrijos. Todos los partidos se inician a las 7:00 p.m.

Datos de FEDEBEIS