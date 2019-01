“Quiero hacer un concurso nacional para devolver la oportunidad que a mi me dieron”

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2019 está dedicado a los narradores panameños Eric Espino y Elías González. Ambos son destacadas figuras de las transmisiones deportivas del país.

En el caso de González, de 57 años, narrador desde 1984, afirma que es un “agradecimiento muy grande a Dios por permitirme vivir este momento todavía activo como narrador y compartirlo con uno de los mejores peloteros que ha dado este país, Eric Espino”.

Dijo que para hablar de béisbol “es ideal haber jugado, pero sé de mucha gente que va mucho a los estadios y al estar en este ambiente conoce muy bien el juego”. Afirma que “la Probeis (Liga Profesional de Béisbol) debe seguir luchando y ver cómo adquieren más fanaticada. Lo veo a mi juicio de una manera separada a los campeonatos de Béisbol.

El fanático panameño está acostumbrado al béisbol en el verano y ojalá las provincias pudieran constituirse en clubes en el futuro, pero para seguir participando en los Campeonatos Nacionales”.

Recalca que “gané un concurso nacional de narradores con 877 participantes. Este concurso fue creado por el periodista uruguayo Eduardo Moreno” y quiere que lo recuerden en el rol que ejercido siempre, el de comunicador.

González afirma que “algo que me agrada de Eric es la seriedad con la que toma la preparación para su trabajo, se documenta, estudia, y sumado a su experiencia como jugador lo hacen un comentarista de primera categoría.

Lo que más valoro de Eric es el amor que tiene por su familia, él es el eje de la familia Espino”. También señaló algo ‘negativo’: “De Eric, molesta que no pude ir al Clásico del Caribe, algo que soñé cuando compró a su caballo Chumbulum”.

González quiere entrar a la literatura

Soy un hombre felizmente casado, tengo tres hijos, dos varones y mi hija mayor. No tengo nietos. Tengo como plan escribir libros con las experiencias que he tenido, mis entrevistas con la gente exitosa que he conocido y dar charlas motivacionales”, dijo González.

Trató con boxeo, pero no es lo suyo

“Narré boxeo cuando trabajé en Producciones RJP, pero lo mío y lo que disfruto es béisbol y por eso quedarme en el deporte que quiero que me recuerden, que cuando escuchen mi nombre lo relacionen con el béisbol, dijo Elías.

