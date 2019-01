‘Futbolistas deben estar en la mesa de coordinación de la FEPAFUT’

Juan Ramón Solís, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa), considera que los futbolistas deben estar representados en la mesa de toma de decisiones de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

Solís afirmó que “los jugadores, árbitros, entrenadores deben formar parte del [Comité Ejecutivo de la FEPPAFUT], deben tener voz y voto en la federación de fútbol.

Es la única forma de que los jugadores puedan velar por sus intereses y que muchas veces no se da, entonces nosotros consideramos que debemos tener voz y voto, fue una solicitud que hicimos en las peticiones [tras negociación con la LPF y FEPAFUT en 2018], la federación argumentó que no podía tomar una decisión, porque al final estaba en un proceso electoral, los clubes no tienen injerencia directa en esa solicitud y esa petición quedó prácticamente en espera, pero es nuestro norte, nosotros queremos tener un porcentaje y voz y voto en la federación con un representante escogido por los jugadores y que esté ahí, al día a día, viendo las decisiones que se toman, el presupuesto y que pueda bien o mal opinar, o estar a favor o en contra de algo, entonces es lo que yo puedo sugerir al nuevo presidente de la federación porque seguramente vamos a estar ahí siempre sin imponer nada, pero trabajando fuerte para que esto sea una realidad”.

De igual manera, Solís cree que se debió seleccionar al reemplazo de Hernán Darío “Bolillo” Gómez como DT de la selección mayor de fútbol casi de inmediato, si ya se sabía que el colombiano no iba a seguir con el equipo luego de su participación en el Mundial de Rusia, en junio pasado.



Solís atribuye este “retraso” a la escogencia del nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), proceso programado para el 23 de marzo de 2019. Actualmente, Gary Stempel dirige la ‘Sele’ de manera interina.

Francisco Márquez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @f22marquez

Instagram: francisco22marquez