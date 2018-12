Federación de natación define a su presidente mañana en elecciones

Diego Castillo, exnadador y presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico de Panamá se mostró incrédulo sobre una verdadera mejora en la natación nacional teniendo en cuenta las próximas elecciones a Junta Directiva de la Federación Panameña de Natación (FPN) y cuyos candidatos a presidente no lo convencen.

Por un lado se disputan este puesto Silka Acosta y por el otro, Franz Wever, actual presidente.



“Con los actuales candidatos no veo mucho futuro a la natación, porque lo que han dicho son cosas muy intangibles y poco concretas, sin propuestas claras de desarrollo de talento. Me parece que como federación no se tiene un plan estratégico y sin el, se seguirá improvisando”. indicó Castillo.

Agregó que “me gustaría que se comprometieran en una propuesta de que los atletas tengan dos representaciones en la Junta Directiva ante la Asamblea General de la Federación”.



Las elecciones están programadas para mañana viernes, en las instalaciones de la Piscina Eileen Coparropa, Juan Díaz, y votan siete presidentes de Liga.

