Invasión de técnicos extranjeros para el próximo Torneo Clausura 2019 de la LPF

El Torneo Clausura 2019 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) estará ‘invadido’ por entrenadores extranjeros en la mayoría de los diez clubes, tras el reciente cambio de mando en sus direcciones técnicas.

El venezolano Francisco Perlo (Club Atlético Independiente), el colombiano Javier Álvarez (CD Plaza Amador) y el argentino Gustavo Onaindia (CD Universitario) debutarán en la primera división panameña, mientras que el también colombiano Jair Palacios vivirá su segunda etapa en el Sporting San Miguelito (la primera fue entre 2002 y 2005) tras dirigir las dos últimas temporadas al Alianza FC. ‘Fran’ Perlo, que dirigió la última campaña la categoría reserva del CAI, acompañará a su compatriota Ángel Sánchez, subcampeón del Torneo Apertura 2018 con Costa del Este FC.

Por su parte, Álvarez, extécnico de Colombia, se unirá a sus coterráneos Palacios y José Pérez (Árabe Unido).

El uruguayo Saúl Maldonado seguirá al frente del campeón del Apertura 2018, el Tauro FC. Alianza FC y San Francisco FC nombrarán nuevos estrategas, mientras que Santa Gema FC mantendrá al panameño Mario Anthony Torres.

Tres panameños y tres colombianos dejaron las riendas de seis equipos

ML | Los panameños Jorge Santos (Plaza), Julio Medina III (Universitario) y Donaldo González (CAI), y los colombianos Sergio Angulo (San Francisco), Jair Palacios (Alianza FC) y Dorian López (Sporting SM) dejaron sus puestos.

Santos estará ahora en las categorías menores del ‘SanFra’; Medina estuvo de interino tras la salida del colombiano Óscar Upegui a mitad del Apertura 2018; y Ángulo, que había reemplazado a su compatriota Andrés Domínguez, se despidió del ‘SanFra’. Palacios dirigirá al Sporting y su paisano López, que reemplazó al panameño Noel Gutiérrez, será su asistente técnico.

Los entrenadores locales pierden la partida con la llegada de foráneos

ML | La llegada de estrategas foráneos para la próxima campaña le quita un espacio a los locales y no permite que desarrollen sus capacidades, según el periodista deportivo Gabriel Castillo. “El tema es un poco alarmante, si nuestros técnicos nacionales no dirigen en primera división no evolucionan y se van quedando”, señaló Castillo, quien enumeró “una lista enorme de entrenadores nacionales desempleados” como Donaldo González, Alfredo Poyatos, Rolando Palma, Mario Méndez, entre otros.

Rubén Cárdenas hijo, presidente del Alianza FC, cree que algunos técnicos extranjeros que han pasado por el país han dejado buenas cosas, pero esto es un claro mensaje de que los locales deben prepararse más y “tratar de buscar la excelencia” para poder ser considerados.

Por su parte, Mario Anthony Torres, DT del Santa Gema y único local hasta ahora en la LPF, aseguró que el técnico nacional no es valorado. “Creo que tienen la misma capacidad que los extranjeros”, afirmó.

Francisco Márquez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @f22marquez

Instagram: francisco22marquez