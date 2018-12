El debut en un Mundial marcó el panorama del fútbol de Panamá en el 2018

EFE | El fútbol panameño tuvo un año agridulce, con su selección mayor debutando en Rusia 2018, la femenina llegando cerca de su primer certamen mundialista, y la sub 20 masculina clasificándose a la máxima competición de la categoría.

La emoción de ver a la roja centroamericana en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 hizo que Panamá, una nación de cerca de 4 millones de habitantes, viviera una historia de ensueño tras la histórica clasificación obtenida 10 de octubre de 2017.



El día mundialista llegó: el 18 de junio de 2018 los panameños se medían a Bélgica con el resultado adverso 3-0, que no fue de importancia porque las sensaciones del pueblo panameño que fue a Rusia eran de alegría.



Las efervescencia nunca bajó. Contra los ingleses, el 24 de ese mismo mes, la apabullante derrota de 6-1 dejó empero una emoción: el veterano defensa panameño Felipe Baloy anotaba el primer gol de Panamá en un Mundial.



El cierre mundialista de los panameños tuvo un matiz dramático, cuando mantuvieron un partido 1-0 ante Túnez pero al final los africanos sacaron la victoria.



Panamá en su primera incursión en las grandes ligas del fútbol de la orbe recibió 11 goles, anotó en dos ocasiones, no hizo puntos y ocupó el puesto 32.



El final del Mundial también fue la despedida del estratega colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez al frente de la selección panameña, cuyas riendas tomó de manera interina Gary Stempel, que en este año no ha ganado ningún partido.



En el 2018 acumula para la selección de Panamá con 11 derrotas, una victoria y dos empates. En casa los panameños no ganan desde el 10 de octubre de 2017.

Luego del Mundial también se despidieron de la selección los Blas Pérez, Jaime Penedo, Luis Tejada, Felipe Baloy y Gabriel Gómez.



El fútbol femenino, un renglón olvidado en Panamá, volvió a ponerse el traje de gala y salir a gritar a los cuatro vientos que hay potencial y que solo hay que trabajarlo.



Las chicas sorprendieron en el Premundial, sacando de carrera a varios equipos, entre esos al elenco mexicano, y dirigidas por el argentino Víctor Suárez dieron hasta la última gota para meterse en el Mundial de Francia 2019 aunque no pudieron.



En el premundial, perdieron el bronce y el pase directo al mundial cuando cayeron contra Jamaica en la tanda de penales, mientras que en la repesca dejaron el cuero en el terreno pero no pudieron con las argentinas en partidos de ida y vuelta.



Luego del premundial, la guardameta Yenith Bailey, la centrocampista Marta Cox y la delantera Lineth Cedeño y Víctor Suárez terminaron con nominaciones para los premios Concacaf 2018.

La nota alta del 2018 para los panameños fue su nueva clasificación al mundial de fútbol sub 20, al que ya habían llegado en 2003, 2005, 2007, 2011 y 2015.

Para la cita de Polonia 2019 el elenco panameño no pierde el tiempo, y antes de las fiestas de fin de año abrieron dos microciclos de entrenamientos para mantener activo a los jugadores y retomarán en enero, informó el técnico panameño.

A nivel local, el Club Atlético Independiente (CAI) se alzó con en el Clausura 2018. El nuevo inquilino de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) daba el golpe de mesa ante el Tauro, que dejaba perder la oportunidad de sumar otra estrella.

En la Liga Concacaf, Tauro F.C. y Árabe Unido de Colón terminaron su participación en semifinales, quedando eliminados ante Motagua de Honduras y Herediano de Costa Rica, respectivamente.

En el Apertura, el Costa del Este, el elenco recién ascendido de segunda división dejó claro que no llegaba a primera a regalar puntos. Fue el equipo más regular, metiéndose a la final, aunque cayó 1-2 ante el Tauro, dejó un sabor diferente en la liga.

Tauro con este título suma su estrella número 14 del fútbol profesional panameño, quedando a uno del Árabe Unido colonense, que cuenta con 15 títulos.