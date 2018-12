Los federados deportivos aseguran que están en un limbo financiero

Al iniciar las investigaciones de supuestos malos manejos de desembolsos de fondos de Pandeportes, la ContraloríaGeneral de la República comenzó un proceso de escrutinio de las finanzas de cada una de las federaciones y esto ha causado su efecto.



El primero en sentir las consecuencias de esta investigación es el baloncesto, así lo confirmó el federado de esta disciplina, Jair Peralta.



“Este escándalo ya nos ha costado patrocinadores que no quieren apoyarnos. Aunado a esto, se celebraron la serie de partidos correspondiente a la quinta ventana de FIBA Américas y el pago de compromisos que se deben, no se pueden hacer porque los cheques están en la contraloría para su firma y eso podía afectar con una posible suspensión, si no cumplíamos con participar en estos clasificatorios para China 2019.

Pero no dejamos que eso pasara y por eso la empresa privada nos ayudó”, comentó Peralta.



Esta situación también ha afectado a la taekwondista Carolena Carstens, quien ha pagado de su propio dinero para competir en eventos internacionales. “Pandeportes le está pidiendo las facturas del dinero y en qué ella se está gastando en su concentración de Mallorca, España.

Ellos dijeron que ella debe sustentar todos los gastos y se le apoyará hasta que entregue el informe de gastos por la beca de deportiva de 2000 dólares por mes que recibe”, dijo Boris Álvarez, federado de taekwondo .



“Pienso que la contraloría está haciendo bien y se quieren las cuentas claras en Pandeportes, pero debían haberse hecho desde el principio del gobierno, pero lo hacen ahora que pasó esto”, detalló Álvarez.

