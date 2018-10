Octavos de final del Torneo de Copa van tomando forma

El Torneo de Copa sigue su accionar con la fase de dieciseisavos de final.

Esta semana, nueve fueron los equipos que lograron su pase a la ronda de octavos de final, tres de ellos de ligas provinciales, lo que garantiza que el fútbol seguirá viviéndose de manera intensa en el interior del país, lo que a la larga es el principal propósito de este torneo.

Acciones

El primer equipo en avanzar a octavos fue el Arsenal FC, representante de la Liga Provincial de Panamá Este.

Jugando en el 'Cascarita' Tapia, los de Pueblo Nuevo igualaron a un gol con Bryan FC (Liga Provincial de Chiriquí), actual campeón de la Copa Rommel Fernández. Javier Caicedo anotó por los locales, mientras que Moisés Ortega logró el empate.

En la tanda de penales el Arsenal tuvo mejor puntería y se quedó con la clasificación al anotar cuatro lanzamientos contra uno solo de los chiricanos.

El día martes se jugaron cinco partidos en cuatro ciudades del país, siendo el más llamativo, por la calidad de los rivales, el que se jugó en el estadio Rommel Fernández entre los oncenos de Tauro FC y Sporting San Miguelito.

Los llamados ''Toros de Pedregal', múltiples campeones del fútbol nacional, quedaron fuera del torneo al ser eliminados por los 'Rojinegros' en la definición desde el punto penal tras terminar los 90 minutos reglamentarios igualados a un gol.

Carlos Moreno abrió el marcador por los taurinos al minuto 26 pero Alexis Hernández igualó 30 minutos más tarde poniendo el 1-1 final que mandó el partido a la definición por penales donde los de San Miguelito anotaron tres contra solo dos del Tauro.

En el Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia, Raúl Peñaranda anotó los dos goles con que el Deportivo Árabe Unido venció 1-2 a Leones de América cuyo único gol fue obra de Michael Davis.

Alianza FC viajó hasta Las Tablas donde enfrentó a su homónimo Alianza FC (Doña Juana), equipo de la Liga Provincial de Los Santos.

Fueron 70 los minutos que tuvieron que esperar los capitalinos para poder abrir el cerrojo defensivo del conjunto local. Jordan Girón ('70) y Michael Ruiz ('72) pusieron cifras para los visitantes que se adjudicaron la victoria por 0-2.

En el Armando Dely de Colón, el actual campeón de la Liga Panameña de Fútbol hizo su debut ante el CD Centenario.

En este partido surgió la figura de Jorman Aguilar quien anotó dos de los tres goles con que el CAI venció 2-3 a los locales. El tercer tanto fue obra de Nilson Espinoza.

Por Centenario anotaron Gabriel Pino y Félix Ardila.

Finalmente, en Bugaba, en el que puede catalogarse como uno de los partidos de mayor intensidad en lo que va del Torneo de Copa, Da God FC (Chiriquí) y Sporting París (Herrera) igualaron a cero, marcador que obligó a la definición desde el punto penal.

En los penales, los locales tuvieron mejor puntería anotando cuatro de los cinco intentos ante solo tres de los herreranos.

Resto de los dieciseisavos

Los días 30 y 31 de octubre se jugará la segunda parte de los dieciseisavos de final.

El 30 se jugarán los encuentros:

SD Panamá Oeste vs. San Martín FC - 'Muquita' Sánchez - 7:00 pm

CD Universitario vs. Santa Gema FC - Estadio Miraflores - 7:00 pm

Atlético Isla Colón vs. Azuero FC - Estadio de Guabito - 7:00 pm

El 31 la jornada contempla los siguientes partidos:

Deportivo Darién vs. Río Abajo FC - Estadio de Metetí - 5:00 pm

Dep. Independiente Darién vs. Élite FC - Estadio de Metetí - 7:30 pm

Five Stars FC vs. SD Atlético Nacional - Estadio de Guabito - 7:00 pm

Octavos de final

Para la fase de octavos de final, la cual se jugará en febrero del próximo año, se tienen ya clasificados a nueve equipos y hay ya tres partidos definidos.

Da God FC se medirá a Sporting San Miguelito; el Deportivo Árabe Unido se enfrentará a sus coterráneos de La Feria FC y Arsenal FC recibirá al CAI La Chorrera.

San Francisco FC espera al rival que salga de la llave CD Plaza Amador ante Costa del Este FC; Alianza FC deberá medirse al que gane el emparejamiento que conforman SD Panamá Oeste y San Martín FC, mientras que Colón C3 jugará ante el ganador de la llave Deportivo Independiente Darién y Élite FC.