Onceno Sub-20 cae en primero de tres partidos de preparación en Colombia

La selección nacional Sub-20 jugó la tarde de este jueves el primero de tres partidos de preparación que tiene previsto realizar en Cali, Colombia, como parte de su preparación con miras al Pre mundial de CONCACAF que se jugará en noviembre próximo en Bradenton, Estados Unidos.



El seleccionado juvenil, dirigido por Jorge Dely Valdés, enfrentó esta tarde al onceno mayor del Orsomarso Sportivo Club, equipo de la segunda división colombiana, cayendo derrotado dos goles por uno.



El único tanto de Panamá lo anotó Maikell Díaz cuando se jugaba el minuto 55. Los locales se habían puesto arriba en el marcador cuando se jugaban 38 minutos.

El empate transitorio tan solo duró ocho minutos pues cayó el segundo del Orsomarso.

Dely Valdés mandó a la cancha como titulares a Marcos Allen, Jesús West, Guillermo Benítez, Manuel Gamboa, Carlos Harvy, Emmanuel Walker, Saed Díaz, Víctor Griffith, Tomás Rodríguez, Ángel Orielién y Diego Valanta.



En el segundo tiempo, el técnico panameño aprovechó que al inicio del partido se pactó que las sustituciones fueran sin límite para cambiar los once jugadores, dándole la oportunidad a los once restantes.



El onceno sub-20 tendrá sus próximos encuentros:

• Sábado 20: Deportivo Cali vs. Panamá (sede Campestre Pance, 8:30 a.m.)

• Lunes 22: América de Cali vs. Panamá (sede Deportiva Cascajal, 8:00 a.m.)