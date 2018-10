Desacuerdos entre el COP y Pandeportes afectan a los atletas y al deporte nacional

La crisis en el deporte local empeora cada vez más con la pugna entre Pandeportes y el Comité Olímpico de Panamá (COP), pues se han afectado atletas, como los 16 deportistas juveniles que representan a Panamá en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires, Argentina.El conflicto parece radicar en el desembolso de fondos, que Pandeportes se niega a dar, usando la excusa de que el COP no ha hecho subsanaciones a informes financieros de pasados eventos deportivos.El presidente del COP, Camilo Amado, señaló en un comunicado hace semanas, que “la participación de los panameños en los juegos [en Argentina] fue garantizada por el COP, que cubrió los gastos de la selección canalera, pero el uso de esos fondos, afectó la preparación de los atletas con miras a los Juegos Panamericanos de Lima [2019] y Juegos Olímpicos de Tokio 2020”.Ante esta situación, Amado ha buscado el acercamiento con el director de Pandeportes, Mario Pérez, pero a la fecha, no se han reunido. Ahora el jerarca del deporte nacional está en Japón.En días pasados, Pérez no asistió a la ceremonia de abanderamiento de la delegación panameña de los ya mencionados Juegos de la Juventud, lo que causó molestia entre los atletas.Para el periodista deportivo, Aurelio Ortiz, “es una lástima como se está manejando el deporte y que perjudican a atletas, como el karateca Héctor Cención, un deportista rankeado a nivel mundial, y los 16 atletas jóvenes en Argentina.Este tira y hala entre el COP y Pandeportes no le está haciendo nada bien al atleta, que al final lo que termina es ahuyentando a la poca empresa privada, que son patrocinadores de los chicos”.El federado de taekwondo, Boris Álvarez, indicó que “Pandeportes y el COP deben trabajar juntos para que este tipo de situación no ocurra. Siempre que estos dos entes se pelean, el atleta se ve afectado”.ML | El karateca Héctor Cención se vio afectado una vez más por el incumplimiento del pago de reembolso de más $6 mil que ha gastado en preparación y asistencia a eventos. Él podría no ir al Mundial de Karate en Madrid, España, que arranca el 6 de noviembre.Edwin Raúl PérezTwitter: @edwinperez1969Instagram: edwinraulperez1969