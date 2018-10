Camargo, de campeón en República Dominicana a titular en Serie Divisional con Bravos

ML | Es cada vez menos común que los equipos de Grandes Ligas vean con buenos ojos una participación prolongada de uno de sus principales jugadores en los circuitos invernales.

Sin embargo, el manager de los Bravos, Brian Snitker, cree que el accionar del panameño Johan Camargo con las Águilas Cibaeñas en la República Dominicana ha ayudado al joven a desarrollarse hasta el punto de ser el tercera base titular del equipo de Atlanta.

"Juega en Dominicana y creo que eso lo ha ayudado en su ascenso a las Grandes Ligas", dijo Snitker durante la Serie Divisional de la Liga Nacional entre los Bravos y los Dodgers. "Es una liga de mucha presión. Es como playoffs todo el tiempo", agregó.

"Pienso que eso lo ha ayudado en su madurez como jugador y su desarrollo. Es un gran motivo por el que está con nosotros ahora mismo", destacó el coach.

Camargo, de 24 años de edad, salió de la lista de lesionados en la tercera semana de mayo y, de ahí en adelante, se adueñó de una vez por todas del puesto de antesalista titular de Atlanta. Subiendo por el sistema de liga menor de los Bravos como torpedero, el istmeño se vio obligado a moverse por el cuadro debido a la presencia de Dansby Swanson como campocorto y del curazoleño Ozzie Albies como intermedista.

En el 2018, el oriundo de la Ciudad de Panamá puso su sello en los Bravos. Después de volver de su lesión el 20 de mayo, Camargo bateó .279 con 17 jonrones en 110 partidos. En total, tuvo una línea ofensiva en la campaña regular de .272/.349/.457, con 27 dobles, 19 cuadrangulares y 76 empujadas en 134 encuentros.

Y después de jugar 80 juegos en la Liga Dominicana con las Águilas los últimos dos inviernos, lo cual incluye una corona con el equipo cibaeño en el 2017-18, Camargo busca más éxitos.

"Me siento contento, porque Dios mantuvo la salud", dijo el tercera base. "Para mí, (los playoffs de Grandes Ligas son) una nueva experiencia y a disfrutarlo con todos. Sobre todo enfocado y a dar el todo por el todo".

Un campeonato en enero con las Águilas en R.D. ¿Ahora podría seguir otro título en Atlanta?

"Sería algo, wow, sin palabras para mí", comentó Camargo, quien como varios de sus compañeros de equipo, ha tenido un inicio discreto de la serie vs. Los Angeles al irse de 8-0 hasta ahora. "Pero no lo pienso. Vivo el día a día, sabiendo que las oportunidades se dan en el día a día. A gozarlo todo. Doy gracias al equipo que me dio la oportunidad de ser el tercera base del equipo. Nunca dudando de lo que uno pueda hacer y siempre manteniendo la fe en el talento. Gracias a Dios por esas bendiciones".

Esa oportunidad se aprovechó a plenitud.

"Yo había dicho en la temporada muerta que este muchacho podía ser un ligamayorista de todos los días", expresó Snitker. "Llegamos a los entrenamientos con la idea de que él iba a ser nuestro tercera base. Luego se lesionó. Cuando volvió, lo pusimos de nuevo y cuando vimos cómo iba su temporada, vimos que él ha demostrado que puede jugar todos los días y ha tenido un año bien bueno".

