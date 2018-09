Selección femenina de fútbol sube 75 puestos en el Ranking FIFA

Las féminas del onceno de fútbol panameño lograron un notable acenso en el Ranking que mensualmente elabora la Federación Internacional de Fútbol Asociación, pasando de la posición 141 a la 66 en el último listado del mes de septiembre.

La mejor clasificación de Panamá fue en los años 2013 cuando alcanzó el puesto 60 y la peor es 2015 y principio de 2018 cuando estuvo en el puesto 141.

El primero es este listado es Estados Unidos, seguido de Alemania, Inglaterra, Francia y Canadá.

En cuanto a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) luego de la selección estadounidense y Canadá (5) se encuentra México (24), Costa Rica (34), Trinidad y Tobado (52), Jamaica (64), Panamá (66), Haití (72, Guyana (86) y Cuba (88) en el Top 10.

La chicas recientemente estuvieron celebrando su pase al premundial de la Concacaf se disputará en Estados Unidos del 4 al 17 de octubre.

Las chicas derrotaron a El Salvador por marcador de 6 goles a 2 y alcanzaron seis puntos en el torneo luego de sus triunfos sobre Nicaragua (3-0).

Esta semana el técnico Víctor Suárez dio a conocer las convocadas al torneo.

Listado de convocadas

Porteras: Farissa Córdoba, Yenith Bailey. Defensas: Yomira Pinzón, Katherine Castillo, Maryorie Pérez, Onelys Alvarado, Hilary Jaén, Rebeca Espinosa, María Murillo y Sheyla Díaz. Volantes: Kenia Rangel, Natalia Mills, Marta Cox, Laurie Batista, Aldrith Quintero y María Montenegro. Delanteras: Karla Riley, Erika Hernández, Anuvis Angulo y Lineth Cedeño.

Hoy, 30 de septiembre de 2018 el equipo se concentrará en el hotel Crowne Plaza (aeropuerto) para viajar este lunes 1 de octubre a las 8:00 a.m. en vuelo de Delta a Cary NC, Carolina del Norte, sede de la competición para Panamá.

Calendario

• Jueves 4 de octubre: Trinidad y Tobago vs. Panamá (4:00 p.m.)

• Domingo 7 de octubre: Panamá vs. Estados Unidos (6:30 p.m.)

• Miércoles 10 de octubre: Panamá vs. México (4:00 p.m.)