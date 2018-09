Jugadores de la ‘Sele’ esperan que dirigentes resuelvan sus peticiones

EFE | Todo comenzó con un altercado en un partido de liga contra el dirigente de los futbolistas profesionales en Panamá, Juan Ramón Solís.

Hoy en día, el problema ha crecido y pone en riesgo la gira asiática de la roja centroamericana y hasta un posible paro en la liga local. Este plazo lo confirmó ayer Solis, señalando que "los clubes se reunirán mañana y el plazo sigue siendo el lunes 1 de octubre", de lo contrario "se manejarán medidas de presión", dejando abierto un posible paro en la liga y la no asistencia a los amistosos contra Japón y Corea del Sur.

Los seleccionados, en una carta que se publicó por las redes sociales, dejan claro que le dan a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Liga Panameña de Fútbol (LPF) y Liga Nacional de Ascenso (LNA) hasta el lunes 1 de octubre para sentarse a negociar.

En el comunicado, señalaron: "De darse una negativa por parte de los dirigentes, nos veremos en la necesidad de tomar medidas sobre la gira al Continente Asiático, programada por la Federación Panameña de Fútbol para las fechas de octubre del presente año".

"De no darse la mesa de negociación, es no viajar a nivel de selección, y a nivel local, de cumplirse el plazo, y no responder a nuestras inquietudes, tomaremos medidas", advirtió Solís.

“No hay que estar más agrandado que el otro”

ML | El seleccionador interino de Panamá, Gary Stempel, se mostró positivo en que se resuelva la situación entre los futbolistas panameños, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA), la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y la Liga Nacional de Ascenso (LNA). “Estoy seguro que las dos partes pueden tomar una decisión madura que beneficie a todos, esto es cuestión de sentarse en la mesa a hablar. Estoy seguro que esto va a salir bien”, dijo a RPC.