Indisciplina en los púgiles les impide saltar a los grandes escenarios

El boxeo es visualizado por los púgiles panameños como un medio para surgir de sus vidas que muchas veces están sumidas en la pobreza y la necesidad.

Esto quizás es el motor que los impulsa a ganar los duelos por sus familias y por sí mismos. Pero, en el camino del triunfo y fama se pierde este objetivo por falta de dirigencia y de apoyo del gobierno y sobretodo de la empresa privada.

Este argumento lo sustenta el entrenador de boxeo, Carlos Cruz, quien dijo que “el apoderado debe hacer que el boxeador deba tener compromiso de trabajar y muchos de los managers no saben del negocio y los muchachos hacen lo que quieren. Yo te puedo contar que Hilario Zapata, era uno que yo tenía que buscarlo en la calle para obligarlo a que entrenara, me internaba en su casa y en la academia militar Los Tomasitos. Uno debe enseñarle a los púgiles cómo hacer las cosas, ya que ellos no saben”.



“Al ganar varios duelos en los cuadriláteros, muchos de estos boxeadores se crecen y no escuchan los consejos y se pierden en la vorágine de fiestas con mujeres, alcohol, drogas y hasta se involucran en incidentes de violencia debido a las malas compañías que a veces los rodean en sus barrios”, comentó, el también entrador, José González.

‘Pelenchín’ Caballero estuvo preso por narcotráfico

El excampeón mundial Celestino ‘Pelenchín’ Caballero fue condenado a 5 años de prisión por tráfico de drogas. El pasado 21 de mayo, se le otorgó el trabajo comunitario en Colón.

Nica y Jezreel perdieron sus fajas por no hacer el peso

Luis Concepción y Jezreel Corrales, campeones en sus categorías, perdieron en la báscula, en 2016 y 2017 respectivamente, sus coronas por no hacer el peso pactado para un pleito.

Violencia doméstica truncó carrera de promesa del box

Alfonso ‘El Huracán’ Mosquera era una promesa para ser campeón, pero fue condenado en 2010, a 40 meses de prisión, por la muerte por lesiones de su pareja Luz Torres Moreno.

