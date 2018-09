El panameño Edmundo Sosa sube a Grandes Ligas con los Cardenales

El panameño Edmundo Sosa fue llamado por los Cardenales de San Luis para jugar en las Grandes Ligas, convirtiéndose en el canalero número 62 en jugar en las ligas mayores.



La organización de San Luis confirma que "Mundito" Sosa, quien había terminado jugando en Triple A con el equipo Memphis Redbirds, donde se coronaron campeones de la Liga de la Costa del Pacífico, formará parte de si lista activa de 36 jugadores y utilizará el número 63.



El beisbolista, de 22 años de edad, se convertirá en el cuarto jugador nacido en Panamá que viste el uniforme de los Cardenales, como lo hicieron: Tom Hughes, Einar Díaz y Rubén Tejada.



Este domingo los Cardenales juegan contra los Gigantes de San Francisco desde la 1:10 de la tarde, aunque Sosa no aparecía en la alineación.

Edmundo Sosa, 22, a native of Panama City, Panama, was signed by the #STLCards as a non-drafted free agent in July of 2012, split the 2018 season between @Sgf_Cardinals (AA) and @memphisredbirds (AAA). pic.twitter.com/jHrj2ax5cS