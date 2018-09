Stempel y Suárez participarán en conferencia de la FIFA

El técnico de Panamá, Gary Stempel, junto al director del departamento de Desarrollo Técnico de la Federación Panameña de Fútbol, Víctor Suárez, participarán en la Conferencia de la FIFA que se realizará en Londres, Inglaterra este domingo 23 de septiembre.La Fepafut anunció que la FIFA ha invitado a los seleccionadores y directores de desarrollo técnico de las 211 federaciones miembro, así como a expertos técnicos de las seis confederaciones a esta conferencia."El objetivo es analizar la Copa Mundial de la FIFA desde una perspectiva técnica y táctica a fin de identificar tendencias y comparar las principales conclusiones con aquellas de ediciones anteriores de la competición a partir del informe del Grupo de Estudio Técnico (GET) y de la evaluación de impacto del videoarbitraje en el fútbol", explicaron en su sitio digital.Detallaron que entrenadores como: Zlatko Dalić, de Croacia; Roberto Martínez, Bélgica; Gareth Southgate, Inglaterra; Stanislav Cherchésov, Rusia; Joachim Löw, entre muchos otros participarán de este evento.Cabe mencionar, que la conferencia se celebrará en el marco de la gala The Best FIFA Football Awards 2018™, que se realizará el lunes 24 de septiembre y en la que Stempel y Suárez también estarán.Manifiestan que ambos técnicos viajarán este jueves a suelo londinense y esperan poder intercambiar experiencias con colegas de otros países.