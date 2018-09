Listos para las semi finales de la Copa Wilson de Tenis 2018

El Torneo Abierto de Tenis "COPA WILSON 2018" entrará mañana en la recta final en las canchas duras del Club de Golf de Panamá, con la ronda semifinal en las categorías Masculinas Abierto, B y C, como también la división Abierta Femenina y Dobles Abierto Masculino y Mixtos.



De acuerdo con los organizadores, las finales serán el domingo 16 de septiembre, con los mejores exponentes del tenis panameño, a la vez tendrán la ceremonia de reconocimiento a la memoria de José "Pepe" Fuentes, por su gran aporte y trayectoria en el deporte blanco.



Entre las figuras favoritas para llevarse el certamen, destacan Belén Deus, quien conquistó la división B reservada para damas en la edición anterior, y ahora muestra paso firme en la categoría Abierta; mientras tanto Luis Gómez, que perdió la final en la última versión ante Gilberto Gómez, está perfilado para llevarse la corona.



Las categorías Abiertas, tanto masculinas y femeninas, contaron con la participación de tenistas profesionales y jugadores de alto rendimiento. En las divisiones B y C compitieron atletas en desarrollo. Para esta versión, la Copa Wilson 2018 tendrá premios a repartir entre quienes ocupen los primeros lugares.



Horario de Semifinales de la Copa Wilson de Tenis 2018

Sábado 15 de septiembre

Hora: 8:00 a.m.

Categoría "C" Masculino

Juan Maron vs Josué Chavarría

Carlos Congacha vs Gabriel Carpentier

Categoría "B" Masculino

Hora: 8:00 a.m.

Javier Guardia vs Juan Adames

Jorge Cosulich vs Mario Cal

Categoría "Abierto" Masculino

Hora: 9:30 a.m.

Luis Gómez vs Felipe Sarmiento

Javier Guardia vs Javier Ramírez

Categoría "Abierto" Femenino

Hora: 9:30 a.m.

Belén Deus vs Carolina Campuzano

Nicole Miranda vs Paolina Pieragostini

Categoría "Dobles Abierto" Masculino

Hora: 11:00 a.m.

Jorge Cosulich - Jorge Wong vs Gilberto Gómez - Gustavo Núñez

Luis Gómez- Santiago Magaldi vs Sachín Chhabria - Javier Ramírez



Categoría "Dobles Mixto"

Hora 1:00 p.m.

Gilberto Gómez - Lizi Fondevilla vs Javier Ramírez- Tere Amoreti

Santiago Magaldi - Sulay Castañeda vs Luis Gómez - Yeniseik Gómez