Panamá deberá trabajar su filosofía

El nuevo ciclo de Panamá hacia el Mundial de Qatar 2022 no tuvo un arranque prometedor tras caer este martes 2-0 ante Venezuela en el Estadio Rommel Fernández, en un amistoso en el que la ‘Sele’ estrenó nuevas caras, pero no presentó un buen funcionamiento.

Para la prensa local, el experimento del técnico interino Gary Stempel, de usar un 4-3-3 no dio dividendos.



“En lo futbolístico Venezuela ganó bien, Panamá no pudo plantear correctamente su idea, (Francisco) Palacios por izquierda en una posición que no la juega tanto en LPF y se notó, la media cancha poco se entendía, no han jugado tantos minutos juntos, muchas imprecisiones en la zona medular”, indicó el comentarista Miguel Remón.



“Panamá tuvo muchos problemas para tener dominio del balón y se reflejó en los primeros 20-25 minutos, se perdía mucho en la media y venían los ataques de Venezuela. Cristian Martínez bien y cuando se juntó con Rodríguez y Amir crearon peligro. Manotas respondió a lo esperado”, opinó su colega Arturo Bolvarán.





Gary Stempel: “Nuestro objetivo era probar jugadores, no ganar el partido”

ML | El seleccionador interino de Panamá, Gary Stempel se fue satisfecho el martes, a pesar de la derrota (0-2) en casa contra Venezuela.



“Para mí lo hicieron bien los jugadores de 18 y 19 años. Quería que los titulares jugarán más, pero necesitaba poner a estos jóvenes”.



Francisco Márquez

fmarquez@metro libre.com

Twitter: @f22marquez

Instagram: francisco22marquez