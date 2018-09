El Barça es 'optimista' con jugar en Miami aunque "queda trecho por recorrer"

EFE | El Barcelona se muestra "optimista" con que el partido de Liga contra el Girona en Miami (Estados Unidos) se juegue porque es "bueno para el fútbol", según su portavoz, Josep Vives, que reconoció, sin embargo, que "queda un trecho por recorrer" para que sea una realidad.

El club azulgrana está ahora a la espera de la respuesta desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) después de pronunciarse favorable a la celebración del encuentro en una carta oficial firmada conjuntamente con el Girona.

"Estamos interesados en jugar (en Estados Unidos) porque es un mercado estratégico, pero queremos que se haga en un marco de consenso, acuerdo y armonía con los jugadores y la Federación Española de Fútbol", manifestó el portavoz azulgrana, que también señaló que se ha hablado de esta cuestión con el técnico, Ernesto Valverde.

Josep Vives dijo que los jugadores azulgranas "comprenden el posicionamiento y entienden el posicionamiento del club" después de sentirse molestos por no ser informados de la posibilidad de jugar en Estados Unidos, una situación que "ya se ha corregido", según comentó.

A pesar de que la disputa del partido en Miami está en el aire, el Barcelona ha bloqueado 5.000 entradas para socios del Girona para el partido que el conjunto gerundense jugará el próximo 21 de septiembre en el Camp Nou.

Esta es una de las medidas compensatorias para los socios del Girona al no poder ver al Barça en Montilivi esta temporada si se juega el partido. Vives también se ha referido a otras cuestiones de la actualidad azulgrana durante la presentación del Observatorio Azulgrana, en la que una encuesta a 1.000 socios y 1.000 seguidores han valorado con "un notable" la gestión de la directiva azulgrana.

El portavoz azulgrana ha dicho que el club no está "preocupado" porque el seleccionador español, Luis Enrique, alineara esta martes contra Croacia a un solo jugador del Barcelona -Sergio Busquets- por seis del Real Madrid.

"No lo valoramos ni bien ni mal. Cuando llevan a nuestros jugadores nos parece fantástico y si no, no pasa nada", ha dicho Vives, quien a aludido a "coyunturas determinadas en diferentes posiciones" del equipo la poca presencia de azulgranas en el equipo titular de España.

Insistido sobre la falta de peso de jugadores salidos de la Masia en el once titular de España, el portavoz azulgrana enfatizó que la preocupación es que estos jugadores "acaben jugando en el Barça y que sean referentes" de su afición y "si luego jueguen en la selección, nos parece bien".

Preguntado sobre la renovación de Ernesto Valverde, Vives dijo que el club está "encantado" con el técnico. "No nos ponemos plazos, porque sería absurdo poner una presión innecesaria. Trataremos su renovación con normalidad y discreción", ha dicho.

El portavoz coincidió con Leo Messi sobre "la ilusión" que le hace al club conquistar la Liga de Campeones esta temporada, aunque señaló que ganarla "no es una obsesión". "No nos planteamos que si no la conseguimos será un fracaso", ha agregado.