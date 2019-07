Kawhi Leonard rechaza oferta de Los Lakers y jugará con LA Clippers

AFP | Kawhi Leonard, quien llevó a los Toronto Raptors al título de la NBA el mes pasado, llegó a un acuerdo de cuatro años por un valor de $142 millones con los Los Angeles Clippers, que también consiguió al jugador de juego Paul George, según varios informes.







El exitoso acuerdo anunciado por ESPN, USA Today y varios otros medios de comunicación es parte de una remodelación de la NBA que deja abierta la próxima temporada sin un gran favorito de la Conferencia del Este o del Oeste.



Los movimientos de los Clippers agregaron habilidades de superestrella a un equipo ya sólido que se fue de 48-34 la temporada pasada, perdiendo ante Golden State en la primera ronda de los playoffs de la NBA. El club, fundado en 1970, nunca ha llegado a una final de conferencia.



Leonard fue nombrado Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA al llevar a los Raptors a la corona. Toronto y los Lakers de Los Angeles, liderados por LeBron James, intentaron en vano firmarlo para la próxima temporada.



Fue el segundo premio al Jugador Más Valioso en las Finales de la NBA para Leonard, el delantero de 28 años que también ganó el honor con San Antonio en 2014.



Leonard, quien regresa a su ciudad natal, promedió 26.6 puntos, el mejor de su carrera en la temporada pasada, junto con 7.3 rebotes y 3.3 asistencias por partido. En los playoffs, Leonard elevó sus promedios a 30.5 puntos y 9.1 rebotes por concurso.



Los nuevos contratos de agentes libres de la NBA no se pueden firmar hasta más tarde el sábado, cuando los equipos comenzarán a confirmar los acuerdos a medida que se completen.



En total, ha habido más de 80 grandes acuerdos de agencias libres por un valor de más de $ 3 mil millones.



"¡Este ha sido el verano más loco de la NBA!" El agente libre twitteó Jamal Crawford.



Con Leonard y George y el guardia Patrick Beverly, todos entre los mejores jugadores defensivos de la NBA así como formidables productores de puntos, los Clippers deberían convertirse en candidatos al título en la Conferencia Oeste.



George viene de la ciudad de Oklahoma en un trato comercial. Los Clippers enviaron al italiano Danilo Gallinari, al guardia canadiense de 20 años Shai Gilgeous-Alexander y varias selecciones de draft enviadas al Thunder.



George, de 29 años y también del área de Los Ángeles, promedió 28.0 puntos, 8.2 rebotes, 4.1 asistencias y el mejor de la NBA 2.2 roba un juego.



La partida de George también coloca a Oklahoma City en una posición de reconstrucción que podría empujarlos a cambiar a la superestrella Russell Westbrook.

Los Lakers se apresuran rápidamente



La ex leyenda de los Lakers Jerry West, ahora un ejecutivo de los Clippers, ha frustrado a su antiguo club.



Frustrados en su intento de que Leonard se uniera a James y Antonio Davis en un 'Big Three', los Lakers cambiaron a gastar los fondos de su tope salarial restante para rodear a James y Davis con suficiente talento de apoyo como para ser un contendiente sólido en una conferencia del oeste salvaje. .



Firmaron a Danny Green, un ex-Clipper que jugó para Toronto la temporada pasada, a un contrato de dos años por un valor de $ 30 millones, y al Kentavious Caldwell-Pope por un contrato de dos años por un valor de $ 16 millones.



JaVale McGee también acordó un acuerdo de dos años por valor de $ 8.2 millones para seguir siendo el centro de los Lakers.



"Esa rivalidad entre LAL y LAC va a ser (emogi de fuego)", tuiteó Kevin Love, un ex compañero de James Cavaliers de James.



Los Clippers y los Lakers intentarán superar a Golden State, que perdió al lesionado Kevin Durant en Brooklyn.



Agregue a eso un equipo renovado de Utah impulsado por el gran hombre francés Rudy Gobert y un escuadrón de Houston con el campeón anotador James Harden y el escolta estrella Chris Paul, y la Conferencia Oeste busca posibilidades de ganar.



En la Conferencia del Este, los Raptors se debilitarán por la pérdida de Leonard y Green. Los Milwaukee Bucks, que ganaron los mejores 60 partidos de la NBA la temporada pasada, y los Philadelphia 76ers, que renovaron la alineación en torno a Joel Embiid y Ben Simmons, parecen los mejores contendientes.