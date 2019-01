Calienta el Royal Rumble de la WWE

Royal Rumble será mañana domingo 27 de enero en el Chase Field de Phoenix, Arizona. Es para muchos de los miembros del WWE Universe el PPV más esperado del año.

El Royal Rumble match refresca un calendario de PPV´s que se calienta con el Road to Wrestlemania. En Panamá, este mega evento de lucha libre se podrá ver desde las 7:00 p.m.

El campeón Universal Brock Lesnar se enfrenta al hombre que nunca perdió el título, Finn Balor, mientras Daniel Bryan sigue su cruzada contra AJ Styles.

En la división femenina; Ronda Rousey defenderá el campeonato ante Sasha Banks y Asuka hará lo propio ante la luchadora del momento, Becky Lynch.

Este evento tiene una particularidad: su principal enganche es la batalla real de 30 hombres y otra de mujeres (la segunda versión en la historia de WWE). ¿El gran premio? El último hombre en el ring se convierte en el retador al máximo título de la compañía en WrestleMania. En el caso de las divas, La ganadora competirá por el Título Femenino de RAW o el Campeonato Femenino de SmackDown en WrestleMania 35. Fueron anunciados 23 de 30 lugares por lo que veremos a siete mujeres sorpresa durante la batalla.

Los portales americanos han difundido todo tipo de rumores sobre los cuales vamos a intentar recopilar en esta noticia, comenzando por una que ya se ha desmentido en los últimos minutos.

La cuenta oficial de Wrestle Votes ha indicado que WWE estaría preparando una gran sorpresa para Royal Rumble y que esa sorpresa no sería Kenny Omega. Una sorpresa, según ellos, que hará levantar a todo el estadio y que podría estar relacionada con Roman Reigns (conclusiones que han salido a la palestra después de esa publicación). Mike Johnson, periodista de PW Insider, ha desmentido que Roman Reigns pueda regresar al ring en Royal Rumble. "Me han dicho que Roman Reigns no estará allí este fin de semana. Nunca estuvo involucrado en ningún plan creativo", declaró Johnson.



En el Royal Rumble de mujeres cabe la posibilidad de que veamos en acción a Maryse. La superestrella de WWE no pudo participar en la Batalla Real de 2018 debido a su embarazo. Maryse ha estado entrenando durante los últimos meses y ha sido vista en Phoenix, aunque también podría haberse acercado para estar con su marido The Miz.



Por la parte masculina, hay varios nombres sobre la mesa que podrían ser incluidos en la Batalla Real. El más nombrado en las últimas horas ha sido el de Tye Dillinger. La superestrella de SmackDown ha sido visto en el Royal Rumble Axxess y Mike Johnson de PWInsider ha informado que está programado para aparecer en el PPV y en las grabaciones del show de SmackDown que se grabará el martes.



Otro de los que ha sido muy nombrado en las últimas horas es Kurt Angle. El medallista olímpico se encuentra en el Axxess y es uno de los veteranos a tener en cuenta para completar la Batalla Real de 30 hombres. No obstante, nadie está seguro de que finalmente vaya a participar en la lucha.



Finalmente, hay un grupo de superestrellas que podrían aparecer en el Rumble, aunque nadie ha querido confirmarlo al 100%. Hablamos de Bray Wyatt, Erick Rowan, Luke Harper, Matt Hardy y The Velveteen Dream. Parece que Kevin Owens y Sami Zayn están prácticamente descartados, debido a su evolución con la recuperación de sus lesiones. No obstante, ninguno de estos luchadores está descartado.