Lebron y Antetokounmpo, los más votados y capitanes del 'All Star'

LeBron James y Giannis Antetokounmpo fueron elegidos como los capitanes de los equipos de la Conferencia Oeste y Este respectivamente, para disputar el próximo 17 de febrero en Charlotte la 68 edición del All Star Game tras cerrarse las votaciones sin que el base esloveno Luka Doncic aparezca finalmente en el quinteto titular como todo apuntaba.





James y Antetokounmpo fueron los más votados por los aficionados, encabezados de nuevo por el alero de los Lakers, que fue seleccionado por decimoquinta vez para el partido de las estrellas al recibir 4.620.809 votos en la lista de los jugadores de "frontcourt", y aunque Doncic fue el tercero más votado por los aficionados, se quedó fuera del quinteto titular tras contabilizarse los votos de los periodistas y los jugadores.



La estrella de Los Angeles Lakers jugará su decimoquinto All Star Game como titular y empatará con el escolta Kobe Bryant, mientras que también igualará con Tim Duncan, Kevin Garnett y Shaquille O'Neal en la lista de los jugadores que tuvieron 15 presencias en el partido .Solamente el legendario Kareem Abdul-Jabbar (19) y Bryant (18) lo superan.



Los aleros Kevin Durant, de los Warriors de Golden State (3.150.648 votos), y Paul George, de los Thunder de Oklahoma City, quien recibió 3.122.346 votos, también serán titulares en el equipo de la Conferencia Oeste junto a James. George ganó un desempate con el pívot de los Pelicans de Nueva Orleans Anthony Davis par ser titular.



Dentro de la lista de los pases y escoltas, el estelar Stephen Curry, de los Warriors, acabó primero con 3.861.038 votos, seguido por James Harden, de los Rockets de Houston, que es el mejor encestador de la liga con promedio superior a los 35 puntos y recibió 2.905.488 votos.



Aunque el joven esloveno Luka Doncic recibió 4,2 millones de votos de los fans, pero no será titular en el All Star de la NBA. Solo LeBron James recibió más votos de los aficionados que Doncic, que no obtuvo tanto apoyo de jugadores y periodistas. Aún puede entrar como suplente.



Se espera que los entrenadores puedan tener en cuenta tanto a Doncic, como a Davis y Rose cuando el próximo 31 de enero den a conocer la lista de los reservas que vayan a jugar por la Conferencia Oeste.



En la Conferencia Este Antetokounmpo se mantuvo como el preferido de los aficionados al conseguir 4.375.747 votos y lideró la lista de los jugadores "Frontcourt", además de ser el segundo mejor en la votación global.



El segundo puesto fue para el alero Kawhi Leonard, de los Raptors de Toronto, al obtener 3.580.531 votos, seguido por el pívot camerunés, de los Sixers de Filadelfia Joel Embiid, que llegó a los 2.783.833.



Dentro de la lista de los "Bases y Escoltas", Kyrie Irving, de los Celtics, se mantuvo líder con 3.881.766 votos, seguido por el base Kemba Walker, de los Hornets de Charlotte, equipo anfitrión de la 68 edición del All-Star, que superó al veterano escolta de los Heat de Miami Dwyane Wade, y logró 1.395.330 votos que le aseguraron la titularidad.



Se espera que los entrenadores también tengan en cuenta a Wade entre los que pueden formar la lista de la Conferencia Este al ser su última temporada.



La lista definitiva de los reservas no se conocerá hasta el próximo 31 de este mes después que los entrenadores de la NBA la entreguen con siete jugadores por cada una de las Conferencias.



Mientras que los equipos definitivos no quedarán conformados hasta el 7 de febrero, cuando James y Antetokunmpo participen en un sorteo que será televisado por la cadena TNT e indistintamente puedan elegir a los jugadores que prefieran tener con ellos.



LOS EQUIPOS TITULARES



Conferencia Oeste



Stephen Curry (6ª nominación para el All Star)

James Harden (7ª)

Kevin Durant (10ª)

Paul George (6ª)

LeBron James (15ª), capitán



Conferencia Este



Kyrie Irving (6ª nominación para el All Star)

Kemba Walker (3ª)

Giannis Antetokounmpo (3ª), capitán

Kawhi Leonard (3ª)

Joel Embiid (2ª)



LOS 10 JUGADORES MÁS VOTADOS POR LOS AFICIONADOS



LeBron James: 4.620.809 votos

Giannis Antetokounmpo: 4.375.747 votos

Luka Doncic: 4.242.980 votos

Kyrie Irving: 3.881.766 votos

Stephen Curry: 3.861.038 votos

Kawhi Leonard: 3.580.531 votos

Derrick Rose: 3.376.277 votos

Kevin Durant: 3.150.648 votos

Paul George: 3.122.346 votos

James Harden: 2.905.488 votos