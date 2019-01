Los Santos primer clasificado a la segunda ronda

El 23 de enero de 2019 será un día recordado por muchos amantes del béisbol nacional, en especial, los santeños, pues uno de los peloteros del equipo de Los Santos se coronó como el nuevo rey de imparables en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, en su versión 50, el es Adrián Montero.

Él pegó su hit 114 superando el récord de Javier García y Lauren Flores (113 hits c/u). Además, el equipo santeño ganó 6-3 a Chiriquí y se convirtió en el primer clasificado a la Ronda de Ocho. La fase regular finaliza el martes 29 de enero. Cinco fechas faltan, contando la de hoy, en la tarde y noche.

Los Santos superó a Chiriquí



El relevo Joseph Morales, entró para poner orden en el encuentro y guio a una victoria a Los Santos, 6 carreras por 3, ante Chiriquí en partido que se jugó en el Estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas, Morales, trabajó 1 episodios 2 tercios lanzados, en las que se enfrentó a 9 bateadores, permitió 3 imparables, le anotaron 2 carreras, ponchó a 2 y boleó a uno. Anótenle juego salvado a Saúl Castillo. Cargo con la derrota Anderson Ramírez.



Motero, de 4-1, una carrera anotada, una remolcada; Kevin Ballesteros, de 4-2, un doble, 2 empujadas; Hernán Barrios, de 4-2, una anotada, comandaron la ofensiva de 8 incogibles de la tropa santeña.



Por su parte Reginald Preciado, de 5-2, un cuadrangular conectado, una anotada, 2 empujadas; Erick Barría, de 3-1, una anotada; Austin Guerra, de 1-1, una empujada, fueron los mejores por el equipo Chiricano.



Los Santos anotó 6 carreras, conectó 8 imparables, cometió 3 errores en el campo de juegos. Por su parte Chiriquí anotó 3 carreras, conectó 8 imparables, cometió 2 errores en el terreno.



Entraron al Estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas, mil 200 aficionados que dejaron una recaudación total de B/.3, 202.50. Se otorgaron 245 tiquetes de cortesía.



Metro venció a Los Vaqueros del Oeste



La novena de Panamá Metro venció al equipo de Los Vaqueros del Oeste, 9 carreras por 3, en un emocionante partido que se celebró en el Estadio Horacio Mena de Chame.



Luis Herrera, con gran trabajo en el montículo fue el lanzador ganador, al tirar 6 episodios un tercio, en los que se enfrentó a 20 bateadores, no le anotaron carreras, le pegaron un imparable, ponchó a 9, boleó a 4 y golpeó a uno. Perdió el encuentro Arath Ocalagan.



La gran ofensiva por Metro la comandaron Manuel Meilan, de 3-2, un doble, 3 carreras remolcadas; Adrián Sugasty, de 5-3, un doble, una anotada, 2 empujadas; Rennie Arjona, de 6-3, 2 anotadas, una impulsada.



Benyamin Bailey, de 5-2, una impulsada; Roberto Pinto, de 5-1, 2 anotadas; Abel Reyes, de 4-1, fueron los mejores al bate por Los Vaqueros.

Panamá Metro anotó 9 carreras, conectaron 13 inatrapables, cometieron un error en el campo de juegos. Mientras que por Panamá Oeste, anotaron 3 carreras, conectaron 5 imparables, cometieron 3 errores al campo de juegos.



En el Estadio Horacio Mena de Chame asistieron 485 aficionados, se entregaron 162 cortesías, para una recaudación total de B/.1, 222.50.

Darién arrebató juego a Los Potros del Este



Moisés Villarreal, con gran labor monticular y una ofensiva que explotó en la novena entrada, llevó a Darién a sumar un importante triunfo ante Los Potros del Este, 3 carreras por 2, en desafío disputado en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.



Villarreal, en labor de relevó tiró 3 entradas un tercio, en donde se enfrentó a 14 bateadores, que le pegaron 4 indiscutibles, no le anotaron carreras, ponchó a 3, no boleó a nadie. El partido lo pierde Luis Sánchez.



Aris Vergara, de 3-2, una carrera empujada; Rubén Smith, de 2-1, un doble, una impulsada; Abraham Robles, de 5-2, 2 empujadas, destacaron por los triunfadores. Emanuel Ibarguen, de 4-2, un doble, una impulsada; Divanny Colón, de 4-1, una anotada, fueron los mejores al bate por los que perdieron.



Por Darién anotaron 3 carreras, conectaron 8 inatrapables, cometieron 5 errores en el campo de juego. Por su parte Panamá Este anotó 2 carreras, conectó 7 incogibles, no cometió errores en el terreno.



Asistieron al Estadio José De La Luz Thompson, 268 aficionados que dejaron una recaudación total de B/.664.50. Se entregaron 111 boletos de cortesía.



Bocas del Toro aplastó a Veraguas

El equipo de Bocas del Toro aplastó a la novena de Veraguas, 11 carreras por 2, en un partido que se jugó en el Estadio Omar Torrijos, de la ciudad de Santiago.

Kevin Ortiz, en labor de 7 episodios un tercio, se anexó el triunfo, enfrentándose a 25 bateadores, que le sonaron 5 imparables, le anotaron 2 carreras, poncho a 4, concedió 5 boletos. El encuentro lo pierde Alexander Tejeira.

Emanuel Bizcaino, de 5-2, un doble, un doble conectado, una carrera anotada, 5 empujadas; Diego Delgado, de 5-3, una anotada, 2 remolcadas; Edwin Miranda, de 5-4, un doble, 2 anotadas, 2 impulsadas fueron los mejores en la ofensiva de 16 imparables de los ganadores.

Destacaron con el bate por los perdedores, Edwin Hidalgo, de 1-1, un doble, 2 impulsadas; Luis Espino, de 4-1, 2 anotadas; Víctor Olmos, de 4-2.

Bocas del Toro anotó 11 carreras, conectó 16 incogibles, cometió un error al terreno de juegos. Por su parte Veraguas, anotó 2 carreras, conectó 5 imparables, y cometió 3 errores en el terreno de juegos.



Entraron al Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago, en total de aficionados 354 aficionados que dejaron una recaudación total de B/.921.00. Se otorgaron 669 tiquetes de cortesía.







Colón superó a Coclé



El derecho Mario Ortiz con una gran labor en siete entradas en el montículo y una poderosa ofensiva que encabezó Omar Ortega con un vuela cercas, señaló el camino para que Colón consiguiera un importante triunfo, 5 carreras por 1, ante Coclé en partido que se jugó en el Estadio José De La Luz Thompson de Chepo.



Ortiz, se enfrentó 25 bateadores, que le conectaron 3 imparables, le anotaron una carrera, ponchó a 7, concedió 3 bases por bolas, golpeó a uno. El partido lo pierde Catalino Rodríguez.



Ortega, de 4-1, un cuadrangular conectado, una carrera anotada, una empujada; Armando Quirós, de 3-1, un doble, una anotada, una remolcada; Josue Ayarza, de 4-2, una empujada, encabezaron la artillería ganadora. Guillermo Fernández, de 3-1, un doble, una remolcada; Carlos González, de 4-1, un doble; Julio González, de 3-1, destacaron por los derrotados.



Colón anotó 5 carreras, conectó 10 imparables, cometió un error en el terreno de juegos. Coclé anotó una carrera, conectó 4 incogibles, cometió un error en al campo de juegos.

Occidente sorprendió a Herrera



Una poderosa ofensiva lució Chiriquí Occidente, que anotó ocho carreras en la segunda entrada, que fueron suficientes para lograr el triunfo, 9 por 4, ante Herrera, en partido que se jugó en el Estadio Omar Torrijos de la ciudad de Santiago.



Antonio Mendoza, que entró en labor de relevó, trabajó 6 entradas completas, para anotarse el partido ganado, se enfrentó 24 bateadores, que le conectaron 6 imparables, le anotaron 2 carreras, ponchó a 6, concedió 4 boletos. El partido lo pierde Yair Díaz.



Alexander Chávez, de 4-3, 2 dobles, 2 carreras anotadas, 2 empujadas; Oliver Guerra, de 4-1, una anotada, una remolcada; Hansell Pitti, de 5-1, una anotada, 2 empujadas, encabezaron la artillería Occidental.



Dayan Villarreal, de 5-2, 2 remolcadas; Cristo Saavedra, de 2-1, una empujada; Juan Alonso, de 5-3, un doble, una anotada, una impulsada, destacaron por los herreranos.



Chiriquí Occidente anotó 9 carreras, conectó 10 imparables, no cometió errores en el terreno de juegos. Herrera anotó 4 carreras, conectó 12 incogibles, cometió 3 errores en al campo de juegos.

Partidos para el jueves 24 de enero



Los partidos para hoy iniciando a las 3:00 p.m. Coclé vs Darién, seguido a las 7:00 p.m. Colón vs Panamá Metro en el Estadio José De La Luz Thompson; Bocas del Toro vs Occidente en el Estadio Omar Torrijos; Veraguas vs Los Santos en el Estadio Olmedo Solé; Este vs Oeste en el Estadio Horacio Mena y Chiriquí vs Herrera en el Estadio Rico Cedeño. Estos partidos inician a las 7:00 p.m.

Juegos de esta semana

Fuente: FEDEBEIS