Blackburn del Strongest boliviano, ve ocasión de afianzar en selección Panamá

EFE | El delantero del Strongest de Bolivia, el panameño Rolando Blackburn, aseguró hoy 5 de septiembre de 2018, que llegó el momento de afianzarse en la delantera de la selección de Panamá, que entrena de cara un amistoso con su par de Venezuela el próximo 11 de septiembre.

"Sin duda es mi oportunidad para afianzarme en la selección. Blas (Pérez) y (Luis) Tejada han dejado la vara alta como se dice. Cuando estuve con ellos aprendí mucho, y ahora toca aprovechar está oportunidad y esperemos que sea este mi momento y poder aprovecharlo al máximo", indicó el jugador este miércoles, luego del tercer día entrenamiento de la selección de Panamá.

Para el "Toro" Blackburn la salida de Tejada y Pérez, dos referentes del ataque panameño, le lleva a trabajar más fuerte para llenar ese vacío. "Ahora toca ganarse ese puesto, luchare al máximo, prometo trabajo y humildad, seguir haciendo las cosas bien en mi club, como lo vengo haciendo.

Ahora debo hacer valer esta convocatoria", señaló. Sobre su posible titularidad en el partido frente a Venezuela, Blackburn indicó que "esa decisión la toma el profesor, él es quien decide, quien juega desde el inicio, aunque trabajamos para eso y esperamos que se dé, aunque reitero, esa decisión la toma el profe".

Para el panameño su llegada al cuadro del Strongest boliviano ha sido buena e "influyó mucho en el recibimiento del grupo allá (en Bolivia), me recibieron bien.

El tema de la altura físicamente me ha ayudado mucho, me siento mejor que antes, ahora que llegue". Sobre el sistema del técnico Gary Stempel, donde tradicionalmente se juega por las bandas para tirar centros al área, el espigado delantero panameño señaló que le favorece.

"Claro que me favorece, el profe Gary me conoce, me hizo debutar en la selección mayor, ahora solo queda espera que se den las cosas el próximo martes", apuntó.

Precisamente este miércoles, en el tercer día de trabajos de la selección panameño, se trabajó en jugadas con balones en profundidad por las bandas, para luego lanzar centros a diferentes alturas y rematar al arco.

Blackburn dejó claro que está preparado para cualquier sistema de juego que presente el técnico el martes, aseveró que no siente presión ante este nuevo escenario y confía en que los goles caerán.

"Yo he jugado todos los sistemas, con dos y solo. Y el tema de la presión, siempre la habrá. Creo que tenemos que estar tranquilos, primero trabajar para el equipo y los goles llegarán", comentó.