El COP y Pandeportes, enfrentados

El Comité Olímpico de Panamá (COP) manifestó ayer a través de un comunicado su preocupación por un reembolso que no le ha hecho el Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES) de los presupuestos que supuestamente fueron acordados entre ambas instituciones y desembolsados por la primera para la preparación de los atletas panameños que participaron en los XXIII Juegos Centroamericanos celebrados desde el pasado 19 de julio al 3 de agosto en Barranquilla, Colombia.

De igual forma, el COP también expuso su inquietud, “debido a la falta de asignación de fondos de los planes y programas desarrollados y planificados de manera conjunta por ambas instituciones, debidamente presentados por el COP y aprobados por el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación de Pandeportes en su reunión del 10 Abril de 2018”.

“Queremos poder hablar con Pandeportes, necesitamos trabajar el día a día la preparación de nuestros atletas juntos. No lo podemos hacer separado, va a ser un caos como está siendo ahorita mismo ”, explicó Camilo Amado, presidente del COP.

Por su parte, Mario Pérez, director general de Pandeportes, indicó que la institución ha estado cumpliendo con lo que le corresponde en darle aportes económicos al COP, a las federaciones y a los mismos atletas para la preparación de los eventos internacionales de competiciones regionales.

“El 10 de abril no se tocó ningún tema del COP. No sé qué reembolso, qué plata tengo que darles si no fue aprobada por el consejo ninguna cantidad de dinero”, dijo.

Panamá ganó 13 medallas, 3 de oro, en Centroamericanos de Barranquilla

ML | La delegación deportiva de Panamá llevó a los pasados Juegos de Barranquilla 2018 a 123 atletas y se obtuvo 13 medallas (3 de oro, 5 de plata y 5 de bronce). Este número superó las 7 preseas obtenidas en los Juegos de Veracruz, en 2014, donde se logro 1 oro.

