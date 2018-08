¿Los escenarios para fútbol deben ser administrados por los clubes?

Los escenarios del fútbol panameño que están bajo la administración del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) no se encuentran en las mejores condiciones, algunos por renovación y otros por el excesivo uso, lo que ha generado contratiempos en las diferentes competencias.

Sobre esta situación ha estado alerta la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa) que desde el pasado 23 de febrero ha solicitado en reiteradas ocasiones al director de Pandeportes, Mario Pérez la reparación y el mantenimiento de estos coliseos para cuidar de la integridad física de los futbolistas, luego de haber visitado a los diez clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Con esto se abre el debate sobre si los clubes deben tener sus propios estadios o si les corresponde la administración de los ya existentes, que le pertenecen a Pandeportes y los municipios.

“Es muy complicado, es una inversión muy grande y honestamente no tenemos como sufragarlo. Lo que pensamos es tener canchas de entrenamiento, pues al sol de hoy no podemos entrenar en San Miguelito, no hay cancha de fútbol 11 para nosotros”, dijo Mario Corro, presidente del Sporting San Miguelito.

Por su parte, Ricardo Escobar, del CAI, también reconoció que “un estadio conlleva una inversión bastante alta”, pero analizarán posibles inversiones a futuro.

Solís: “El Armando Dely necesita reparaciones profundas; el Maracaná y ‘Cascarita’ también les falta mantenimiento”

ML | El presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa), Juan Ramón Solís, indicó que los estadios Armando Dely Valdés (Colón), Luis ‘Cascarita’ Tapia (Juan Díaz) y Maracaná (El Chorrillo) requieren mantenimiento.

“Fuimos el pasado jueves y el Armando Dely estaba tal cual como lo habíamos visto en la visita del 23 de febrero”, explicó Solís. “El Armando Dely está en mal estado en todas partes. El Maracaná y ‘Cascarita’ les hace falta mantenimiento”, agregó.

Futbolistas están cansados de las sintéticas

ML | Desde el 2009, el gobierno ha fortalecido el plan de instalación de nuevas canchas, pero la mayoría de ellas, sintéticas, lo que ha ocasionado severas lesiones a muchos futbolistas. Según un estudio realizado por la AFUTPA, desde 2016 se han recibido entre 95 a 97 reclamos de jugadores, la mayoría por lesiones de rodilla.

“Se deben construir nuevas canchas, canchas de grama natural, ya que cualquier jugador que va a jugar en el exterior lo primero que se encuentra es con canchas naturales en cualquier país de Centroamérica”, dijo el defensa del Sporting SM, Luis Mendoza.

Por su parte, el delantero del Tauro FC, Edwin Aguilar, solicitó hace unas semanas que no se construyan más gramas de estas, debido a que le hacen daño al jugador. “Soy de los que piensa que no se debe jugar fútbol profesional en cancha sintética”, reiteró el pasado jueves tras jugar en el ‘Muquita’.

CAI y Universitario tendrán sus instalaciones

ML | El Club Atlético Independiente (CAI) y el CD Universitario trabajan en la construcción de sus propias instalaciones deportivas en La Chorrera y en Coclé. Los chorreranos tienen su centro de alto rendimiento en Río Congo para el equipo mayor y las categorías inferiores.

La cancha artificial donde entrenan es de 105 metros x 52 metros y además tienen albergue para 35 jugadores, más de 8 baños, sedes recreativas y cocina. Pronto tendrán 16 nuevas habitaciones y inaugurarán el complejo.

Por su parte, el Universitario inició la construcción de su estadio detrás de la Universidad Latina en Penonomé.

Tendrá capacidad para 3,500 personas, su inversión será de $1,3 millones y se espera este listo en 2019. También tendrá un centro de alto rendimiento en Hacienda Santa Mónica (Coclé) y otro estadio que redoblará la capacidad del primero.

Municipio donará terreno para complejo deportivo

ML | El alcalde capitalino José Isabel Blandón prometió en junio pasado que donará un terreno de 10 hectáreas a la Federación de Fútbol para la construcción de un Centro de Alto Rendimiento en Pacora. Dicho terreno sería para el equipo Costa del Este FC.

El gobierno planifica otro centro de alto rendimiento

ML | El presidente Juan Carlos Varela ordenó en mayo pasado identificar un terreno de hasta 15 hectáreas para la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), con el objetivo de poner en marcha un centro de alto rendimiento para la selección y el desarrollo del fútbol en Panamá.

Cuatro estadios ‘medidas FIFA’ son de Pandeportes

ML | En Panamá sólo hay cuatro estadios con las especificaciones de FIFA donde se realizan partidos de fútbol tanto nacionales como internacionales: Rommel Fernández, Cascarita Tapia (Juan Díaz), Agustín Muquita Sánchez (La Chorrera); Maracaná (El Chorrillo).

Francisco Márquez

fmarquez@metro libre.com

Twitter: @f22marquez

Instagram: francisco22marquez