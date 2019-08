México logra récord y doblete en ciclismo de pista panamericano

La jornada del jueves fue proclive para el ciclismo de México en los Juegos de Lima-2019, donde logró dos medallas y registró un nuevo récord panamericano establecido por la pareja que formaron Daniela Gaxiola y Jessica Salazar en velocidad por equipos femenino.Kelsey Mitchell y Amelia Walsh, de Canadá, acabaron segundas tras la pareja mexicana, y el bronce fue para las colombianas Martha Bayona y Juliana Gaviria.Gaxiola y Salazar, cuartas clasificadas en el pasado Mundial de Polonia, recorrieron el velódromo de La Videna en 33.424 segundos y batieron el anterior registro de 33.584, logrado por Canadá en los anteriores Panamericanos de Toronto-2015.En Omnium masculino, Ignacio Prado logró repetir la plata conseguida hace cuatro años al acabar con 60 puntos, siete menos que el estadounidense Daniel Holloway, oro, y 10 más que el chileno Felipe Peñaloza, bronce."Para mí hubiese sido mejor la medalla de oro, pero me voy feliz con lo obtenido. Entregué todo, no me guardé nada. Ha sido un gran resultado", valoró Prado. "Ha sido una de las competencias más duras que he tenido. Por eso me voy contento, porque dejamos todo y no paramos de luchar hasta el final".En la primera final del día, Trinidad y Tobago ganó la final de la velocidad por equipos masculino, dejando la plata para Colombia y el bronce para Brasil.México (Jessica Salazar/Luz Daniel Gaxiola) - oroCanadá (Amelia Walsh/Kelsey Mitchell) - plataColombia (Juliana Gaviria/Martha Bayona) - bronceTrinidad y Tobago (Keron Bramble/Njisane Phillip/Nicholas Paul) - oroColombia (Ruben Murillo/kevin Quintero/Santiago RAmírez) - plataBrasil (Flavio Cipriano/Joao Da Silva/Kacio Fonseca) - bronceDaniel Holloway (USA) - oroIgnacio Prado (MEX) - plataFelipe Peñazola (CHI) - bronce