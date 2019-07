Argentino Américo Gallego intentará llevar a Panamá a su segundo Mundial

El técnico argentino Américo Gallego será el encargado de dirigir a Panamá en la clasificatoria a Catar-2022 con el reto de conseguir la segunda participación canalera en un Mundial."La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) hace oficial la contratación de Américo Rubén Gallego como nuevo técnico del seleccionado nacional con miras al mundial" de Catar 2022, anunció este miércoles la entidad en un comunicado.'El Tolo' Gallego, que en su época de futbolista se desempeñaba como centrocampista, integró la selección argentina que ganó el Mundial de 1978 y en 1986 conquistó la Copa Libertadores con River Plate.El nuevo seleccionador de 64 años fue asistente técnico de la selección argentina de Daniel Passarella entre 1995 y 1998.Además entrenó a los argentinos River Plate, Independiente, Newell's Old Boys y al mexicano Toluca, al que hizo campeón de liga."Para nosotros ha sido una suerte que se haya emocionado mucho con el proyecto", dijo el presidente de Fepafut, Manuel Arias, al canal de televisión RPC"Evidentemente lo que Panamá normalmente paga no es ni cerca lo que ha cobrado Gallego en su vida como entrenador, sin embargo, es una oportunidad para Américo volver a estar en la palestra pública y una oportunidad para Panamá tener un técnico de esa categoría", añadió Arias.Gallego, quien no dirigía desde 2015, será presentado el próximo 6 de agosto y sustituye en el cargo a Julio Dely Valdés, quien fue el estratega de Panamá en la pasada Copa Oro, donde los canaleros fueron eliminados por Jamaica en cuartos de final.Esa eliminación desató las críticas de los aficionados, que esperaban una mejor presentación tras su primera participación mundialista en Rusia-2018.Dely sustituyó en el cargo de forma interina a Gary Stempel, que había tomado las riendas del equipo tras la marcha del colombiano, Hernán Darío Gómez, quien llevó a Panamá al Mundial de Rusia.Los exinternacionales panameños Blas Pérez y Rolando Escobar formarán parte del equipo de Gallego, cuyo objetivo principal es clasificar al equipo centroamericano a su segundo Mundial.El reto comienza en septiembre con la Liga de Naciones de Concacaf, donde Panamá forma parte de la Liga A junto a México y Bermuda.El nuevo formato de la clasificatoria mundialista da prioridad a las seis selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA, que disputarán en un hexagonal los tres cupos directos de Concacaf a Qatar.Los restantes países solo podrán acceder a un repechaje contra Asia. Panamá actualmente es sétimo de Concacaf en el ránking FIFA."El principal desafío es esa lucha contra el tiempo para meternos en el hexagonal", dijo a la AFP el periodista deportivo del diario La Prensa, Alexander Da Silva.Panamá tiene una liga semiprofesional, sin grandes estadios ni centros de alto rendimiento, aunque el fútbol ha ido ganando adeptos al boxeo y el béisbol.Con leyendas como el excerrador de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, o el excampeón mundial de boxeo, Roberto "manos de piedra" Durán, la selección panameña de fútbol puede presumir de poco.Tan solo tiene una Copa Centroamericana (2009) en sus vitrinas, además de dos subcampeonatos de Copa Oro (2005 y 2013)."Por trayectoria está bien. Hay que ver como se adapta a Panamá y su fútbol. A nuestra realidad", dijo a AFP el periodista de la corporación Medcom, Rony Vargas."No va a ser nada fácil para 'el Tolo' Gallego meterse en la realidad del fútbol panameño", pero "tiene mucho cartel y mucha experiencia, y eso puede volver a traer la ilusión de los aficionados", indicó Da Silva.