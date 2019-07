“No quiero defraudar a mis hijos y a mi esposa. Si no los defraudo a ellos, no defraudaré a este país. Vamos a hacer el trabajo”.

De esta manera, se expresó ayer el director de Pandeportes, Eduardo Cerda, luego que la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional recomendara su ratificación en ese cargo al pleno legislativo, algo que ocurrió unas horas después.

“Lo único que solicito es que trabajemos en conjunto. Como deportista que he sido, sé que el juego en conjunto hace el triunfo, si hacemos individualismos, perdemos. Si en realidad consideramos que el deporte es un elemento que transforma, enfoquémoslo para que los atletas panameños vivan sus mejores momentos, ese es el objetivo principal de mi persona. Será un reto y vamos a hacer el trabajo y no vamos a defraudar a Panamá”, recalcó Cerda.

De igual manera indicó que “hay tantas cosas que hacer, estamos tratando de organizar y poner en orden muchas cosas, estamos viendo las inversiones que tiene el Estado, la de una serie de instalaciones deportivas, eso es algo que estamos haciendo rápidamente. Hemos encontrado algunas irregularidades organizativas, no hemos querido hondar mucho en eso, pues queríamos esperar a que nos ratificaran en el cargo. No tenemos estados financieros desde hace dos años, que es la herramienta que nos ayuda a verificar las finanzas, no sé porque la Contraloría no los ha hecho, pero espero que con el trabajo del equipo de auditoría interna, tenerlos en los próximos días. Estamos trabajando en mejorar los recursos humanos, pues hay compañeros que están nombrados en un área y ejercen otra función. Tenemos un balance, no completo, de las estructura deportivas y vamos a anunciarle al pueblo lo que tenemos: qué se está construyendo, qué no, la idea es tener las cosas claras, estamos levantando esos datos”.

Alcalde y jugador de baloncesto ha sido Cerda

Eduardo "Lalo" Cerda, director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) para el periodo 2019-2024, que empezó a regir desde el 1 de julio de 2019, ha estado vinculado por muchos años al deporte del baloncesto, en especial en la provincia de Herrera.



Fue dirigente del equipo Montunos de Azuero en el antiguo Circuito de Baloncesto Superior de Panamá. Formó parte de la directiva de la Federación Panameña de Baloncesto en el periodo 2014-2018, al mando de Jair Peralta (aún presidente del ente deportivo), pero renunció.

Además fue alcalde del distrito de Chitré (Herrera) en el periodo 2004-2009. A Cerda lo acompañarán Luis Denis Arce con Subdirector; Monika Boloboski como Secretaria General; y Josie Fridman, Director de Ingeniería.

‘Vamos a abrirles las puertas al Ministerio Público para que investigue’

El director de Pandeportes, Eduardo Cerda afirmó que “nosotros hemos sido respetuosos de las leyes, están el Ministerio Público (MP) y la Contraloría haciendo su trabajo. Hemos tenido acercamientos muy respetuosos. Apenas salga de esta Asamblea, cuando ya esté oficialmente nombrado en el cargo, ya podremos accesar a una serie de puntos que ahora no podemos llegar. Abriremos las puertas para que todo estamento que quiera investigar, lo haga, y le den claridad al pueblo panameño. Nosotros no vamos a obstaculizar el trabajo del Ministerio Público. Y el departamento de Asesoría Legal de Pandeportes está en manos de Humberto Collado (un exfiscal de Drogas), es un profesional de la materia y fue una solicitud que se le pidió personalmente para ocupar este puesto. Vamos a abrir las puertas al MP para que continúan las investigaciones, estamos dispuesto a ofrecer lo que quieran, cuando lo requieran”.



