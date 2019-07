El presidente del fútbol africano prefiere gradas vacías a inseguridad

Ante la polémica por la baja afluencia de público a los estadios de la Copa de África de Naciones de Egipto (CAN-2019), el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Ahmad Ahmad, declaró este jueves que prefería las gradas vacías a un sentimiento de inseguridad."Como responsable, tenía mucho más miedo de la inseguridad", afirmó el dirigente malgache en El Cairo, tras la asamblea general de su organización."Egipto tomó la decisión de poner en funcionamiento la Fan ID (una especie de acreditación de hincha, indispensable para identificar a los compradores de entradas). Esta Fan ID ha frenado a la gente para ir al estadio", explicó."No es fácil conseguir algo perfecto, reuniendo todos los elementos, en apenas cinco meses (desde la designación de la sede). Es un reto y siempre hay algo que no funciona", apuntó. "En la CAN-2021 (en Camerún) espero que no sea así", sentenció.Egipto asumió en enero la organización de esta CAN, en lugar de Camerún. Fue la primera Copa de África con 24 equipos, en vez de los 16 que venían disputando la fase final del torneo hasta ahora.Los preparativos del torneo se enfrentaron a las grandes dudas sobre la seguridad, una cuestión que preocupó todavía más por recientes atentados contra turistas extranjeros y contra la comunidad copta ortodoxa.Con la excepción de los partidos de la selección de Egipto, que atraían en cada ocasión a 75.000 espectadores en El Cairo, el resto de encuentros de la CAN-2019 se jugó con estadios con poco público.La final de la CAN-2019 se disputa el viernes, en la capital egipcia, entre las selecciones de Argelia y Senegal.