Dos meses después de su infarto, Casillas se une al equipo directivo del Oporto

El portero español del Oporto, Iker Casillas, que sufrió un infarto de miocardio en mayo, se unirá al equipo directivo del equipo portugués durante su convalecencia, anunció el club luso."Mientras se recupera de su problema de salud, Iker Casillas formará parte del 'staff' del equipo de fútbol del Oporto. Será el enlace entre los jugadores, el entrenador y la dirección", afirmó el equipo portugués en su página web oficial.Su posición podría extenderse "a otras funciones en el seno del club", añadió el Oporto."Voy a hacer algo diferente de lo que hacía habitualmente, que era estar sobre el terreno de juego", declaró Casillas citado por su club."Voy a intentar hacerlo lo mejor posible para ayudar a mis compañeros", añadió el campeón del Mundo con España en 2010, de 38 años de edad, que parece hacer un paréntesis en el fútbol activo mientras se recupera.A pesar de las dudas en torno a que pueda volver a jugar tras su operación de corazón, Casillas ha salido al paso en varias ocasiones de informaciones sobre su retirada y ha pedido que se le deje a él decidir cuándo pondrá fin a su carrera."Buenas a tod@s: Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento", había publicado Casillas en su cuenta oficial de Twitter a mediados de mayo, tras unas informaciones de prensa.El emblema de la época dorada de la selección española con el triplete Euro-Mundial-Euro logrado por la Roja entre 2008 y 2012 había acudido al centro de entrenamiento de los 'Dragones' a principios de mes con motivo del inicio de la pretemporada.Sin embargo, no se entrenó como tal, ya que "por el momento no puede entrenarse, los médicos dirán si hace falta esperar uno, dos o tres meses. Veremos", señaló su agente, Carlo Cutropía, citado entonces por el diario deportivo de Oporto O Jogo.Por su parte, el Oporto sigue buscando activamente un sustituto para el portero español para lo que suena el nombre del checo del Stade Rennais Tomas Koubek.