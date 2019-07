Selección Sub-15 lista para torneo en Trinidad y Tobago

La selección nacional Sub-15 completó su último entrenamiento en suelo patrio con miras a su participación en el TTFA Youth Invitational (Torneo Invitacional Juvenil), que se realizará del 17 al 21 de julio en Trinidad y Tobago.



La sesión se realizó en el estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia por espacio de dos horas (4:00 p.m. a 6:00 p.m.), en el que se trabajó a ritmo moderado y con énfasis en afinar conceptos de cara al debut.



“Han sido tres semanas de captación e iniciación para conformar un buen grupo. Las exigencias en la venidera competición nos permitirán ver en qué nivel estamos y de acuerdo con ello se harán los ajustes para la cita en Concacaf para llegar en mejor forma”, sostuvo el técnico Jorge Santos.



Cabe mencionar, que esta prueba preparatoria se realiza como parte de la celebración del 111 aniversario de la Asociación de Fútbol de Trinidad y Tobago.



Este sábado el equipo descansará para que este domingo el conjunto se concentre en el Westin Costa del Este a partir de las 5:00 p.m.



La delegación viajará el lunes 15 de julio en vuelo de Copa Airlines a las 12:26 p.m., a Puerto España.







Calendario

Miércoles 17 de julio, Trinidad y Tobago vs. Panamá (Ato Boldon Stadium, 6:15 p.m.)

Viernes 19 de julio, Panamá vs. México (Hasely Crawford Stadium, 5:15 p.m.)

Domingo 21 de julio, Venezuela vs. Panamá (Ato Boldon Stadium, 3:45 p.m.)

Estos horarios son de Panamá, ya que en suelo trinitense es una hora más de diferencia.



Convocatoria

Porteros

Gustavo Pinzón (Tauro FC)

Vicente Shannon (Liga Distritorial de San Miguelito)

Iván Suero (CD Plaza Amador)



Defensas

William Díaz (CD Plaza Amador)

Félix De Gracia (CD Plaza Amador)

Omar Alba (CD Plaza Amador)

Carlos Martínez (Costa Del Este FC)

Estarlin Trudo (Tauro FC)

Abraham Sousa (Liga Provincial Panamá Este)



Volantes

Evans Gómez (Liga Distritorial de San Miguelito)

Zinedine Herrera (CD Plaza Amador)

Aimar Morales (CD Plaza Amador)

Emerson Girón (Liga Distritorial de San Miguelito)

Rafael Mosquera (CD Plaza Amador)

Omar Berrocal (SD Atlético Nacional)

Ricardo Gorday (Deportivo Árabe Unido)



Delanteros

Reymundo Williams (Costa del Este FC)

Caleb Porta (CAI La Chorrera)

Emanuel Vásquez (CD Plaza Amador)



Campeonato Concacaf

El venidero cuadrangular servirá de preparación para Panamá con miras a su participación en el Campeonato Sub-15 de Concacaf que será en Bradenton (IMG Academy) en Bradenton, Estados Unidos del 4 al 11 de agosto.



En dicho torneo participarán las 41 selecciones de Concacaf, las cuales han sido divididas en niveles dependiendo del ranking de la confederación.



Panamá quedó ubicada en el nivel 1 en el Grupo A, y tendrá como rivales a México, Trinidad y Tobago y Curazao.