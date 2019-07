Boquete será la casa del boxeo de ‘clase mundial’

Este 13 de julio, Bryan “La Roca” De Gracia vuelve luego de 3 años de no ver acción en su tierra, en uno de los duelos de la cartilla “Boxeo de Clase Mundial”, la cual es organizada por la empresa TSP Boxing, en el gimnasio Los Naranjos de Boquete, Chiriquí.

De Gracia se medirá ante el nicaragüense Daniel López Díaz (23/ 8-2). “Vuelvo a Boquete donde fue mi debut hace unos años. Mi sueño sigue siendo el convertirme en campeón mundial.”, dijo “La Roca”.

En esta velada reaparece el exmonarca mundial Luis ‘El Nica’ Concepción, con 37 triunfos y 8 derrotas, para fajarse con el nicaragüense Roger Collado 13-4-7.



El Nica, que por 2da vez peleará en Chiriquí, afirmó que “estoy contento de regresar a suelo chiricano y ser el estelar en la cartilla”. El comentarista del show ‘Lo Mejor del Boxeo’ Daniel Alonso dijo que “pienso que es salubable estos pleitos, porque ambos [De Gracia y Concepción] vienen de derrotas y es importante que mantengan la actividad y que se reencuentren con la senda victoriosa en sus carreras”.

Otros pleitos de la velada: Ronal Batista (Panamá) vs Bairon Rostran (Nicaragua, en 118 lbs y 8 asaltos; Norlan Yera vs por anunciar (122 lbs/ 8 asaltos); Leosdán Nuñez vs Iván Trejos (120 lbs/ 6 rounds); Édgar Valencia vs Gilmer Baúles (120 lbs./ 6 asaltos); Daniel Lezcano vs Arnulfo Bejerano en 120 lbs/ 4 asaltos; Teresa Almengor vs sin rival (118 lbs./ 4 asaltos); y Yaditza Pérez vs Zuseth Hoyte (112 lbs. / 6 asaltos).

Edwin Raúl Pérez

Twitter: @edwinperez1969