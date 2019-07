El polémico tenista australiano Nick Kyrgios es "un buen tipo que ofrece un buen espectáculo", dijo a la AFP el viernes su compañera de dobles en Wimbledon, tras la controversia surgida la víspera en un duro duelo con Rafa Nadal.El australiano, un jugador con un gran saque y muy peligroso sobre hierba, fue eliminado en segunda ronda por el español, que necesitó para ello cuatro sets y dos tie-breaks.Kyrgios recibió una advertencia por comportamiento antideportivo, calificó al juez de silla de "vergüenza" y reconoció que había intentado deliberadamente golpear a Nadal con una bola al cuerpo, negándose a disculparse.Pero Desirae Krawczyk, que el viernes debía jugar dobles mixtos con el asutraliano de 24 años, salió en su defensa. "Es todo un personaje, ofrece un buen espectáculo y creo que es un buen tipo", dijo la estadounidense de 25 años."Es un gran jugador, tiene talento, tiene habilidad" y "realmente no me importan mucho las cosas que dice", agregó.Krawcyzk explicó que hacer pareja de dobles mixtos con él fue una decisión repentina. "Estaba en otro torneo y me envió un mensaje. Dijo que tenía una pregunta al azar, ¿quería jugar mixto?". "Contesté, 'seguro, por qué no'"."Nos habíamos visto en torneos. Sólo no habíamos dicho 'hola' pero tenemos amigos en común", explicó."Nunca me había hablado realmente, pero pensé que sería divertido, los mixtos siempre son divertidos y sólo ocurre cuatro veces al año, así que será bueno", aseguró.