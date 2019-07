Pandeportes fue reprobado durante el gobierno Varela

En materia deportiva, el gobierno de Juan Carlos Varela salió con mala nota. Según los consultados, la recién terminada administración del Estado quedó a deber con los atletas y con el deporte, a pesar de invertir millones en infraestructura.



El periodista deportivo Héctor Villarreal afirmó “el gobierno inició bien con Roberto ‘Bob’ Arango, quien tenía experiencia previa en el cargo de director de Pandeportes, pero a mitad del periodo convirtieron la entidad en un sitio para acomodar políticos carentes de capacidad de conocimientos del deporte”. Esto señalamiento fue respaldado por el presidente del Comité Olímpico de Panamá, Camilo Amado, quien dijo que “el gobierno saliente desvirtuó el noble propósito de Pandeportes para comprar las voluntades de los diputados”.

Escándalo salpicó gestión 2014-2019 de Pandeportes

ML | La Contraloría dijo que por una auditoría preliminar identificó el manejo irregular de más de $9 millones entre julio de 2014 y julio de 2018 en Pandeportes, y que un informe al respecto ya fue entregado al Ministerio Público, que a su vez ha allanado varias instalaciones de la entidad buscando evidencias de la supuesta lesión patrimonial. El escándalo estalló en 2018, por medio de publicaciones periodísticas, que destaparon la entrega de millones de dólares a federaciones deportivas, y que éstas no sustentaban dichos fondos.

Centroamericanos 2022: un capricho sin avances

En febrero de 2017, la ciudad de Panamá fue elegida para ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 (JCC). El ahora ex alcalde José Blandón lideró la candidatura con la idea de que el gobierno de Juan C. Varela lo apoyaría sin condiciones. Sin embargo, pasaron los meses y poco se avanzó en dejar una estructura funcional para organizar esta cita. Para Henry Pozo, presidente de los JCC 2022, “el desafío que confronta la entrante administración del presidente Laurentino Cortizo para la realización de los Juegos, incluye activar el plan para la preparación de nuestros atletas, hacer una planificación estratégica incluyendo a todos los stakeholder o ‘parte interesada’, y que avancemos no solo en el alto rendimiento, también el escolar, universitario, y el deporte para todos”, indicó el presidente de estos juegos Henry Pozo. Añadió que “hemos conversado con Cortizo y él está 200% comprometido con los Juegos, le apasiona y sabe que es un proyecto de país y que debemos quedar bien, no solo en cuanto a la imagen de Panamá y su impacto a nivel internacional, sino también en lo más importante que es desarrollo de nuestros atletas y ya lo ha manifestado públicamente. Ya nos hemos reunido con el Alcalde Fábrega, y está igual de comprometido con esto”, dijo.

Quejas y protestas de atletas marcaron la gestión

“El poder competir por Panamá y despuntar en los podios en las justas internacionales es un trabajo que ha sido difícil para nuestros atletas”, así lo denunció un entrenador de atletismo que prefirió no revelar su identidad para evitar represalias en su contra. “Ellos (los de atletismo) no cuenta con un estadio, deben pelear con la federación de fútbol la pista del Rommel Fernández y por supuesto gana el fútbol y ellos quedan fuera de este coliseo”, comentó. Otras de las cosas que confrontan los deportistas panameños es el atraso en el pago de los estímulos deportivos y eso lo sufrió el karateca Héctor Cención, a quien no le ha pagado Pandeportes.

También en el taekwondo sufre por la falta de interés en pagos, situación que vivió Carolena Carstens, “quien debe gastar de sus fondos para hacerle frente a los eventos fuera de Panamá”, según Boris Álvarez, de la federación. Otras de las disciplinas que sufre el desinterés de Pandeportes es el boxeo olímpico, que ha afectado la púgil canalera Atheyna Bylon.

“Se nos adeudan casi 90 mil dólares en concepto de entrenamientos, preperación y pagos de estímulos”, dijo Tomás Cianca, de la Federación de Boxeo Olímpico.

Reformular la administración y erradicar ‘lo malo’

La comunidad deportiva local recomendó al nuevo gobierno ser honesto y mantenerse permanentemente en contacto con los atletas y los dirigentes deportivos. El federado de karate, Eduardo Frías, sugirió que “el nuevo director [de Pandeportes] debe trabajar de la mano con los federados y presidentes de ligas”. También indicó que es el nuevo administrador “debe tener muy presente que más que busca un cambio de nombre del instituto [de autoridad o ministerio] se debe entender que hay compromisos importantes, como los Juegos 2022, para lo cual estamos tarde y se debe entender que los atletas, para tener buenos resultados, deben tener un ‘macro ciclo’ con todas las herramientas en temas de equipamiento, entrenamiento, la parte psicológica y nutricional. Que las federaciones podamos recuperar esa identidad, ese orgullo de ser parte de la familia deportiva del país, y que cuando hablemos de Pandeportes nos sintamos bien y no con esa moral baja por todo lo lamentable que ya conocemos”. Otros dirigentes se centraron en hacer una reingeniería sobre el funcionamiento de Pandeportes, lo que implica cambiar leyes y crear nuevas. De igual forma, indicaron que hay que investigar todo lo ocurrido en los llamados escándalos, y verificar la entrega de fondos a atletas, federaciones y grupos, para eliminar cualquier suspicacia que pueda considerarse como corrupción.

