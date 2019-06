Primera victoria de la temporada de Viñales y Yamaha, Márquez aumenta su ventaja

Maverick Viñales se apuntó este domingo el Gran Premio de Holanda de MotoGP en el mítico trazado de Assen, primera victoria esta temporada para el español y su escudería Yamaha por delante del líder del Mundial, el también español Marc Márquez (Honda).

Márquez aumentó su distancia en la clasificación con el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que terminó 4º. El joven francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) cerró el podio luego de salir desde la pole.

De 24 años, Viñales sumó este domingo su sexta victoria en MotoGP. Su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, que salía desde muy atrás en la parrilla de salida, se cayó durante la carrera.

"Vivo un sueño", aseguró el ganador de la prueba, que se aupó al liderato de la prueba en la vuelta 15 para no abandonarlo. "He cometido muchos errores al principio de la carrera y la Honda era muy rápida. Pero he entendido cuáles eran mis puntos fuerte y lo pude aprovechar", analizó el catalán.

Para Yamaha es también la primera victoria en MotoGP desde el GP de Australia del año pasado. El triunfo llega en el momento justo para el fabricante japonés, que ha firmado un mal comienzo de temporada y que ha sido superado en ocasiones por la escudería satélite Yamaha SRT del francés Quartararo.

Este último ya es a los 20 años la revelación de la temporada, su primera en MotoGP. El galo dominó en las primeras vueltas antes de ceder, pero consiguió su segundo podio consecutivo luego de firmar un 2º puesto en Cataluña hace dos semanas. En este momento es 6º en el Mundial a 93 puntos del líder.

- Buen domingo para Márquez -



En el Mundial, Marc Márquez, cinco veces campeón del mundo, aumenta con un total de 160 puntos su ventaja sobre el italiano Andrea Dovizioso (116) y el otro piloto de Ducati, Danilo Petrucci (108).

"Es importante para el campeonato", destacó Márquez sobre su segunda posición, admitiendo que no había podido seguir el ritmo marcado por Viñales. El piloto de Honda ha ganado 4 de las 8 carreras disputadas esta temporada.

El gran perdedor del fin de semana fue el español Alex Rins (Suzuki). El joven piloto barcelonés dominó en los primeros compases gracias a una buena salida pero se fue al suelo en la segunda vuelta, siendo adelantado en el clasificación del Mundial por Petrucci. Ganador del GP de Estados Unidos este 2019 (en el que Márquez se cayó), Rins lucha por encontrar la regularidad necesaria para mantener a su Suzuki, en gran forma esta campaña, en los puestos delanteros.

La situación también es preocupante para las Ducati, que sucumbieron este domingo frente a las Yamaha y la Honda de Márquez. Si bien Petrucci consiguió ganar en Mugello a principios de junio, los dos últimos GP no han permitido a la marca italiana acumular suficientes puntos para evitar el distanciamiento de Honda en el campeonato de constructores. Tras la prueba holandesa, la moto roja ve cómo Yamaha se acerca peligrosamente en la tabla.

Pero Honda también se encuentra en una posición delicada luego del accidente de su segundo piloto oficial, el español Jorge Lorenzo, que sufrió una dura caída en los ensayos libres del viernes. El mallorquín no pudo participar en el GP de Holanda y también está descartado para la carrera de Alemania del próximo domingo.

Si bien su inicio de temporada ha sido catastrófico, es un piloto de primer nivel con el que Honda puede contar para ganar carreras y sumar puntos.