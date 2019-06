La estadounidense Serena Williams, que tuvo problemas físicos durante gran parte de esta temporada, especialmente en una rodilla, dijo este sábado sentirse "mejor" justo antes del inicio el lunes de Wimbledon.



"Tuve lesiones graves todo el año. No tuve suficientes partidos (...) He visto buenos médicos. Y sí, me siento mejor", explicó la exnúmero uno mundial este sábado en una conferencia de prensa en Londres.



"Evidentemente, no he tenido la mejor preparación posible. He tenido una buena semana y media, pero únicamente he entrenado mental y físicamente durante todo este tiempo aquí. Voy a hacerlo lo mejor posible ahora. Sé jugar al tenis", sonrió la mujer que busca un histórico 24º título del Grand Slam.



Si levanta el trofeo en el All England Club, Serena Williams (37 años, actual 11ª del mundo) alcanzaría en 'grandes' ganados a la mítica jugadora australiana Margaret Court, que tiene el récord.



Serena Williams persigue ese objetivo desde su título en el Abierto de Australia en 2017, antes de un parón en su carrera para ser madre. Estuvo cerca de lograrlo el año pasado en Wimbledon y en el Abierto de Estados Unidos, donde fue subcampeona.



Por su parte, la nueva número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, reciente campeona en Roland Garros, afirmó en su conferencia de prensa que se siente "cómoda" jugando en césped y que está relajada tras pasar unos días de descanso.



"Estuvo bien. Esos dos últimos días han sido muy buenos. Estuvo bien estar unos días fuera de las pistas y volver a comenzar a golpear la bola ya el jueves", declaró Barty, reciente campeona en Birmingham.



Tras ese título se dio unos días de reposo para descansar un brazo dolorido.



"Todo ha ido bien en lo que se refiere a la vigilancia de la carga de trabajo. Me siento bien", aseguró.



Barty señaló que jugar en Wimbledon no puede ser nunca un torneo más.



"Es imposible jugarlo como un torneo normal porque Wimbledon no es un torneo normal. Para nosotras es una de las semanas más increíbles del calendario", aseveró.