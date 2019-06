Filis barren a Mets gracias a jonrones de Segura y Franco

El dominicano Maikel Franco firmó un jonrón de dos rayas para empatar el encuentro en el noveno inning y su compatriota Jean Segura conectó a continuación un vuelabarda de tres carreras para que los Filis de Filadelfia sellaran la barrida ante los Mets al derrotarlos este jueves 6x3.Los Filis se pusieron por delante en la quinta entrada pero los neoyorquinos le dieron la vuelta al choque en la parte alta de la novena con tres anotaciones. Sin embargo, Franco primero y Segura después certificaron el 4-0 para los suyos en la serie.Segura, que se apuntó su décimo homer de la campaña, finalizó de 5-1 mientras Franco lo hizo de 4-2 y el venezolano Carlos Hernández de 2-0 con una anotada.Con este triunfo, los Filis continúan luchando por el liderato de la División Este de la Liga Nacional con un récord de 43 victorias y 38 derrotas. Los Bravos de Atlanta encabezan esa zona con un balance de 48-34.Mientras, los Mets siguen siendo penúltimos (37-45), lejos de los puestos de arriba.- Poderío -Mientras, en Houston, los Piratas aplastaron 10x0 a los Astros en su propio feudo gracias a su poder con el bate y al buen hacer en el montículo del pitcher Joe Musgrove (6-7), ex de los texanos.Los Astros, que dominan la Conferencia Oeste de la Liga Americana (50-32), sufrieron su segunda derrota consecutiva ante la novena de Pittsburgh.En la víspera, los visitantes ya se habían impuesto 14x2 y, este jueves, les infligieron su noveno tropiezo en sus últimos 11 juegos gracias a los jonrones del quisqueyano Starling Marte y de los estadounidenses Corey Dickerson, Jacob Stallings y Kevin Newman.Musgrove además contribuyó con seis episodios en blanco y se adjudicó la victoria en una exhibición desde la loma que necesitaba."Intenté no hacer nada diferente para este partido pero al salir ahí fuera, empezar a calentar para el partido y al subirme al montículo, creo que no había estado tan concentrado desde hace mucho tiempo", señaló el estadounidense tras el choque."Esta atmósfera es realmente dura. Cuentan de verdad con ventaja de campo, lo sé, he jugado aquí para ellos. Es fácil que eso se meta en tu cabeza cuando juegas de visitante", agregó.Los Piratas son penúltimos de la División Central de la Liga Nacional con un récord de 38-41.Además, en el encuentro estrella de la fecha, los Rays vencieron 5x2 a los Mellizos después de 18 innings.Un elevado de sacrificio del cubano Yandy Díaz resultó clave en un encuentro que parecía no tener fin tras casi seis horas de juego y casi otra de retraso por fuertes lluvias.