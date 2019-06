Mundialistas, con pasado al frente de Colombia, amigos y nuevamente rivales. Los caminos del 'Bolillo' Gómez y Reinaldo Rueda vuelven a cruzarse. De escuelas futbolísticas opuestas, el duelo táctico entre técnicos cafeteros agrega pimienta al Chile-Ecuador de la Copa América.



La Roja conducida por Rueda viene de protagonizar el lunes en Sao Paulo un impecable debut como bicampeón defensor del título ante Japón. Un 4-0 que renovó el crédito a un Chile que había llegado a Brasil con más dudas que certezas.



La Tricolor, en cambio, bailó con "la más fea" en el estreno. Uruguay, candidato por historia y jugadores, le pegó una paliza de 4-0 casi en modo entrenamiento el domingo en Belo Horizonte. Una derrota de la que cuesta reponerse.



¿Qué se puede esperar el jueves en la Arena Fonte Nova en Salvador a la luz de los resultados de la primera fecha del Grupo C?





- Defender y contragolpear -

Fue el mismo 'Bolillo' Gómez, de 63 años, quien se encargó de dar unas primeras luces al recoger el guante por el nocaut que le produjo la Celeste.



"Ecuador, por el momento que está viviendo, no es un equipo para salir a dar la cara con tanto espacio, tenemos que ser un poco más prudentes. Recibo críticas por hacer esquemas 4-1-4-1 y ante Uruguay lo extrañé", confesó Gómez.



A buen entendedor pocas palabras.



Ecuador, atrevido al jugar tan abierto ante Uruguay, como reconoció el DT, no tiene otra posibilidad que cambiar de sistema, replegarse, sufrir los ataques de Chile y contragolpear con certeza para tratar de equilibrar el juego.



"Uruguay era el rico. El pobre éramos nosotros. Chile es el rico porque ha ganado títulos, nosotros somos los pobres. Cuando uno es pobre no va a enfrentarlo en su casa. Ecuador tiene la manera de ser más prudente y tener sus oportunidades", remarcó 'Bolillo'.



Pero en Ecuador la afición no está conforme. Las críticas a la segunda gestión de Gómez en la Tricolor, a la que llevó al Mundial-2002 en su primera dirección técnica en ese país (1999-2004), arrecieron en Brasil luego del papelón del debut.



"Los directivos no están pensando en eso (despedirlo)", dijo el exseleccionador de Colombia en Francia-1998.



"Están convencidos de que hay que hacer un proceso, seguir trabajando. Están entendiendo todo", aseguró Gómez, quien dirige por séptima vez en una Copa América, la tercera con Ecuador.





- Una Roja europea -

El 'Bolillo' era el único técnico colombiano en dirigir a tres selecciones diferentes (Colombia, Ecuador y Panamá) en una Copa América hasta que Reinaldo Rueda firmó con Chile con la mira puesta en el Mundial de Catar-2022.



Los bicampeones de América fracasaron en el intento de clasificar a Rusia-2018 y necesitaban un técnico con prestigio para construir el camino hacia la siguiente Copa del Mundo.



Encontraron a Rueda, de 62 años, en Brasil cuando dirigía al Flamengo desde agosto de 2017.



El extécnico de Atlético Nacional, con el que ganó la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017, aterrizó en Santiago en enero de 2018 y desde entonces se propuso mezclar una parte de la 'generación dorada' con los nuevos talentos de ese país.



"Ni ahora somos el súper equipo, ni el 'dream team', ni antes éramos el desastre, hay que asimilar con equilibrio este triunfo y que esto sea el soporte para lo que se viene", dijo el colombiano tras el 4-0 a Japón.



Formado en Alemania, Rueda practica un fútbol vertical, de posesión de pelota y transiciones rápidas de defensa a ataque y en Chile encontró los jugadores para jugar con el clásico 4-3-3, al que suele agregarle ciertas variantes.



Rueda dirigió a Colombia y Ecuador en dos Copas América, y con la Tri disputó el Mundial de Brasil-2014, su segunda Copa del Mundo tras debutar en Sudáfrica-2010 con Honduras.