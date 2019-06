El Comité Olímpico Internacional (COI) pidió a la candidatura sueca de los Juegos Olímpicos de invierno 2026 "aclaraciones" sobre las garantías financieras aportadas, a pocos días de la asignación de la sede del evento, informó este miércoles el COI.El COI designará el lunes en Lausana la ciudad sede de los Juegos de invierno de 2026, para los que solo quedan dos candidaturas: Milán/Cortina d'Ampezzo (Italia) y Estocolmo/Are.En una carta enviada el 14 de junio al comité de la candidatura sueca, el COI pidió "aclaraciones" sobre las garantías comunicadas en un correo enviado por Estocolmo el 12 de junio, indicó a la AFP Christophe Dubi, director general de los Juegos en el COI.El COI está preocupado en particular por la ausencia de compromiso vinculante de algunos colectivos suecos."Hemos recibido una serie de cartas de intención y de garantías no vinculantes, éstas no representan compromisos vinculantes y esto supone un riesgo para la entrega de la ciudad olímpica", escribió el COI en una carta que la AFP pudo consultar."Tenemos un diálogo permanente, positivo y constructivo con el COI, tanto por correos electrónicos como por cartas", dijo un portavoz de la candidatura sueca pregutado por la AFP."Hablamos regularmente con ellos", añadió por su parte Dubi. "En el informe de la comisión de evaluación (publicado el pasado 24 de mayo), cada uno pudo leer que faltaban elementos. Trabajamos por tanto sobre estas garantías".Los presupuestos propuestos por Milán y Estocolmo, de alrededor de 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros), son un 20% inferiores a los de las ciudades candidatas para 2018 y 2022, según el informe de la comisión de evaluación.