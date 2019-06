Nuevo abogado de mujer que acusa a Neymar amenaza con dejar el caso

El nuevo abogado de la mujer que acusa de violación al astro brasileño Neymar amenaza con dejar el caso si su defendida no entrega pruebas contra el jugador, según divulgó este fin de semana el portal G1.Danilo Garcia de Andrade, que asumió la acusación luego de que los primeros abogados de la joven renunciaran, hizo referencia, según G1, al contenido total de un video de siete minutos que Najila Trindade, la acusadora, habría grabado durante un segundo encuentro con Neymar en un hotel en París.Un trecho de un minuto de esa pieza fue filtrada el miércoles viralizando en cuestión de segundos. Se ve a la pareja en un momento íntimo en una cama y en seguida ella comienza a golpear a Neymar reclamándole de haberla agredido y dejado sola la noche anterior. El jugador intenta calmarla y el video para.Trindade sostiene que el resto del video contiene evidencias que prueban su acusación, sin embargo, según transcripciones de su interrogatorio policial filtradas a la prensa el viernes, dijo que no tenía como entregar el archivo porque estaba en un tablet que habría sido robado el día anterior.El condominio el edificio donde ella vive niega esta versión.Trindade, que formalizó ante la policía la denuncia por violación el 31 de mayo en Sao Paulo, sostuvo dos encuentros a mediados de mayo en París con el futbolista, según las versiones de ambos.Ella afirma que aunque viajó a la capital francesa -con pasajes y hotel costeados por Neymar- para tener un encuentro sexual consentido con el atacante del Paris Saint-Germain, las cosas salieron de control en el primer encuentro, cuando -según ella- él se habría mostrado agresivo y la habría forzado a tener sexo de forma violenta y sin preservativo.Se desconoce como el trecho del video del segundo encuentro fue filtrado a las redes la noche del miércoles, al mismo tiempo que Neymar era atendido por el equipo médico de la Seleçao tras sufrir una torcedura de ligamentos en el tobillo derecho durante un amistoso contra Catar.El abogado Garcia de Andrade dijo que Trindade clama tener otras pruebas guardadas en un cofre pero que desconoce de qué se trata, agregó G1.La acusación contra Neymar ha tomado la internet brasileña desde que se hizo pública el sábado 1 de junio. No se habla de otra cosa en el país, en tanto que los medios de comunicación locales han alimentado el caso con filtraciones diarias de mensajes íntimos, fotos, declaraciones policiales, videos e histórico personal atribuido a Trindade.No falta quien opine sobre el caso que ha desatado un juicio virtual inmediato en las redes sociales.Los primeros abogados de la joven renunciaron al caso argumentando que ella inicialmente habló de agresión y no de violación. Ella, contrariando las indicaciones del escritorio, presentó la denuncia asistida por otra abogada que se presume tampoco continua a su lado.Garcia de Andrade asumió la defensa esta semana y viralizó en internet al sacar a Trindade en brazos de la comisaría el viernes luego de permanecer seis horas para rendir declaraciones.Según los medios locales que dicen haber leído las transcripciones del interrogatorio de Trindade, la joven ofreció versiones contradictorias de los hechos y tuvo varias crisis de llanto durante la comparecencia.Neymar, que se declara inocente y responde a otra investigación por haber divulgado mensajes y fotos íntimas compartidas entre él y Trindade, debe presentar su versión ante la comisaría policial en Sao Paulo la próxima semana, informó Maíra Fernandes, una de sus abogadas.El astro de 27 años fue retirado de la Copa América que comienza el 14 de junio en Brasil luego de lesionarse el miércoles. La compañía que cuida de la comercialización de su imagen confirmó el viernes que varias campañas publicitarias fueron suspendidas en consenso con los patrocinadores "debido a la gravedad de las injustas acusaciones".En medio del remolino mediático, el sábado Neymar divulgó en sus redes una imagen de un tatuaje que lleva en el cuello con la leyenda "Todo pasa". No es la primera vez que el jugador, cuya carrera ha estado marcada por las polémicas dentro y fuera del campo, utiliza la imagen como recado público en momentos de turbulencia."Todo pasa, menos lo que no pasa", respondió el reconocido periodista deportivo brasileño Juca Kfouri en su columna el sábado.