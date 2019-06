La reina de la natación japonesa Rikako Ikee abandona el hospital

Rikako Ikee, la estrella de la natación japonesa, anunció en su página oficial de internet que recibió autorización el mes pasado para salir unos días del hospital, donde permanece desde el mes de febrero un tratamiento contra la leucemia.La joven de 18 años, figura de proa de la delegación japonesa de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, regresó después al hospital para continuar con el tratamiento."Aproveché mi salida del hospital para comer con mi familia, relajarme y disfrutar del aire fresco", indicó Rikako Ikee, quien aparece en su página de internet provista de un sombrero para ocultar la pérdida de cabello asociada al tratamiento."Algunos días no me siento muy bien, así que mi único objetivo es que termine el día", prosiguió."Durante mi estancia hospitalaria me mantengo motivada fijándome objetivos personales para más adelante", añadió la nadadora, que el año pasado conquistó seis medallas de oro en los Juegos Asiáticos.Antes del anuncio de su leucemia, diagnosticada durante unos entrenamientos en Australia, la reina de la natación nipona era la gran favorita para conquistar la medalla de oro olímpico el próximo año en su distancia preferida, los 100 metros mariposa. Ella soñaba asimismo con imponerse en los 200 metros nado libre ante su público.Aunque confirmó su ausencia en los Mundiales de 2019 organizados el mes que viene en Corea del Sur, Ikee no aludió de momento a los Juegos-2020.Su entrenador Jiro Miki indicó el pasado fin de semana que la nadadora comenzó un trabajo físico progresivo, con suaves ejercicios en casa y en su habitación en el hospital.