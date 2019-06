Colombia se bate ante Panamá en su primera escala antes de la Copa América

La selección de Colombia se batirá este lunes ante su par de Panamá en Bogotá, en la que será su primera escala antes de viajar a la Copa América de Brasil-2019.



El duelo entre cafeteros y canaleros, que se preparan para la Copa Oro de la Concacaf, se disputará a las 17H00 locales (22H00 GMT) en el estadio El Campín.





La duda de James

Queiroz aún no ha reunido a los 23 hombres que participarán en el torneo continental. La concentración inició el sábado con 21 jugadores, entre ellos James Rodríguez, Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado.



El estado físico del mediocampista del Bayern Munich es tan incierto como su futuro en el club bávaro, donde lo afectaron una seguidilla de lesiones. Y por eso mismo su presencia contra Panamá es un misterio, pues Queiroz confirmó este domingo que está en "trabajos específicos".



"No es una final mañana, es un partido de preparación", afirmó el DT, dejando entrever que no lo arriesgará.



En caso de que James sea suplente, el volante del Pachuca mexicano Edwin Cardona tomará la batuta creativa. Falcao García comandaría la ofensiva.



Las bajas seguras son Gustavo Cuéllar y Davinson Sánchez. El volante tiene pendiente un juego con Flamengo por el torneo local, mientras que el zaguero perdió la final de la Champions con el Tottenham el sábado Ambos llegarán en los próximos días.



Tampoco estarán Mateus Uribe y Cristian Borja por problemas físicos. El central Yerry Mina es duda por molestias.





Recambio

Desde el seno de la tricolor ven el juego como una prueba para el recambio generacional que lidera Queiroz.



El portugués solamente convocó a 13 de los futbolistas que disputaron el Mundial de Rusia-2018 y once de los nuevos hombres son llamados por primera vez para una Copa América, en la que comparten el Grupo B con Argentina, Paraguay y Catar.



El luso advierte que no quiere desaprovechar ni un segundo ante el poco tiempo de trabajo antes de la competición. Queiroz debutó con Colombia en amistosos contra Japón (victoria 1-0) y Corea del Sur (derrota 2-1) en marzo.



"Siempre lo más importante es el resultado, pero no podemos dejar de trabajar", explicó Queiroz.



Uno de los hombres con los que puede "pelear" ante Panamá es Duván Zapata, del Atalanta de Italia, segundo máximo artillero del Calcio con 23 goles y quien debutará en Copa América. "Estoy con muchas expectativas de hacer las cosas bien", señaló.





Copa Oro en la mira

Tras empatar sin goles el jueves ante País Vasco en Panamá, en un amistoso que además sirvió para despedir a viejas glorias, los dirigidos por Julio Dely Valdés apuntan a la Copa Oro que se disputará entre el 15 de junio y el 7 de julio en Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.



Sin conocer la victoria en 2019, tras empatar 1-1 con Brasil en marzo y caer 3-0 con Estados Unidos en enero, los canaleros buscan tomar impulso para pasar el Grupo D que conforman con los estadounidenses, Trinidad y Tobago y Guyana.



Valdés plantearía una línea de cinco para contrarrestar la artillería colombiana, teniendo en cuenta que no viajó con toda la nómina que usará en la Copa. No estarán el capitán Román Torres, Ernesto Walker, Aníbal Godoy y Harold Cummings.



Tras chocar con Panamá, Colombia enfrentará a Perú en Lima el 9 de junio. Debutará en Brasil ante Argentina el 16.



Los centroamericanos, en tanto, jugarán el viernes contra Uruguay en Montevideo y se estrenarán ante Trinidad y Tobago el 19 en Minnesota.



Alineaciones probables:

Colombia: David Ospina - Santiago Arias, Cristian Zapata, Jhon Lucumí, William Tesillo - Wilmar Barrios, Jefferson Lerma - Luis Díaz, Edwin Cardona, Luis Muriel - Falcao García. DT: Carlos Queiroz.



Panamá: José Calderón - César Blackman, Édgar Góndola, Adolfo Machado, Fidel Escobar, Kevin Galván - Armando Cooper, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez - Gabriel Torres y Abdiel Arroyo. DT: Julio Dely Valdés.