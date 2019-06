En busca de los mejores tenistas de Panamá

Las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia son el escenario de la Sexta edición de la Copa Nacional de Frontenis, dedicada a don Gonzalo Hurtado.

Hoy, se definen los campeones en las categorías Abierta A, B y C, con la participación 24 parejas.

La batalla en la división Open categoría A masculina será entre los equipos conformados por Dayron Mateo Alemán / Walter Stocker vs Giancarlo Santiago / Etienne Castañon; mientras, en la serie B, se juegan las semifinales entre Euclides Rodríguez junto a Gustavo Lagomarsino contra Javier Brandao y Oscar Gómez, y Alfonso Fong y Jaime Cho se verán las caras con José Antonio Maura y Walter Stocker.

El campeón de la división C saldrá del enfrentamiento en muerte súbita entre Alejandro Alonso, Jr. y David Cochón vs Alejandro Carrillo y Oliverio Díaz; Eric Goyenechea y Thomas Heim vs José Muñoz y Nelson Carrizo.

La Organización Nacional de Frontenis de Panamá, presidida por Dayron Mateo, espera sacar a la selección que representará a Panamá en el encuentro de tenis que se llevará a cabo del 3 al 9 de noviembre en Puerto Rico, con presencia de las mejores raquetas de Estados Unidos, México, El Salvador, España y Cuba.