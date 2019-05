Panamá obtiene su primer triunfo en Mundial Sub-20 y logra el pase a octavos

La selección de Panamá logró este viernes la primera victoria de su historia en un Mundial Sub-20 al derrotar 2-1 a Arabia Saudita, y horas después certificó su clasificación a octavos gracias a los resultados de la llave F, que cerró la fase de grupos.



Con un triunfo, una derrota y un empate en las tres fechas, Panamá finalizó con 4 puntos en tercer puesto de la llave E por delante del campeón asiático de la categoría (0 puntos), y por detrás de Francia (9 puntos) y Malí (4 puntos), cuyo enfrentamiento este jueves finalizó 3-2 para los galos.





En Bydgoszcz, Axel McKenzie adelantó a Panamá en el minuto 7. Feras Albrikan igualó para Arabia Saudita con un golazo (53), pero Diego Valanta firmó su segundo gol en el torneo (78) para dar a su país un triunfo histórico.



"Se ha logrado ganar, que era lo importante, fue un partido bastante complicado, sufrido, ante un rival que circula bien el balón, muy rápido, le da mucha velocidad al juego, pero al final se logró el objetivo de conseguir la victoria", explicó el directo técnico panameño, Dely Valdés.



Los 'Canaleros' necesitaban una victoria abultada para poder pasar a octavos como una de las cuatro mejores terceras. Su exigua victoria aseguró la clasificación a Ecuador, que esperaba desde el miércoles encontrar dos terceros con peores guarismos, y los encontró en Noruega y Panamá.



Un gol más habría dado el pase directo a los pupilos de Jorge Dely Valdés, cuyo balance de goles queda en -1, por los +0 de Malí y los +0 de Ecuador. Los panameños dependían de los partidos Portugal-Sudáfrica y Argentina-Corea del Sur para lograr una clasificación histórica.



"Ahora hay que esperar", había señalado Dely Valdés ya con la mente puesta con los partidos del grupo F.



Finalmente el empate a uno entre Portugal y Sudáfrica dio el pase a los 'Canaleros', que se enfrentarán con Ucrania en octavos el lunes en Tychy.

🚨 THE FINAL 1️⃣6️⃣



🔘 Which match are you anticipating the most? 🤔

🔘 Who will lift the trophy? 🏆



🇮🇹🇸🇳🇺🇦🇺🇾🇳🇿🇫🇷🇦🇷🇨🇴🇯🇵🇵🇱🇺🇸🇳🇬🇪🇨🇲🇱🇰🇷🇵🇦 #U20WC pic.twitter.com/ODIfaLGr4t