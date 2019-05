La 'NextGen' del tenis sudamericano llama a la puerta

Después de que jugadores como Alexander Zverev, Dominic Thiem o Stefanos Tsitsipas se ganaran la etiqueta de 'NextGen' del tenis mundial, el año 2019 ha traído la eclosión de varias promesas sudamericanas como Christian Garín, Hugo Dellien o Juan Ignacio Londero, que apuntan alto.

Esta nueva ola de tenistas latinos entre los 20 y los 25 años ha confirmado su gran arranque de temporada en la primera ronda de Roland Garros, con la excepción del chileno Nicolás Jarry (23 años, 58º del mundo), reciente finalista en Ginebra y uno de los estandartes de esta generación, que fue derrotado este martes por el 'veterano' argentino Juan Martín Del Potro, noveno jugador mundial, por 3-6, 6-2, 6-1 y 6-4.

- Efecto Garín -



Chile sí que pudo colocar en la segunda ronda a su otro joven prodigio, Christian Garín (37º del ránking ATP), que a sus 22 años parece llamado a luchar por el 'Top 10', tras encadenar dos títulos ATP (Houston y Múnich) en los dos últimos meses.

Garín, campeón de Roland Garros en categoría júnior en 2013 ganando a un adolescente alemán de nombre Alexander Zverev (actual 5º del mundo), ha dado el gran salto en este 2019.

"Es un jugador con buenos resultados y que tiene un gran potencia. Le deseo lo mejor", valoró Rafa Nadal el lunes en París al ser preguntado por este joven, que ha pasado por su academia de Mallorca.

Garín sobrevivió el lunes a un durísimo partido ante el estadounidense Reilly Opelka (59º), un auténtico 'cañonero' de potente servicio al superó en tres ajustadas mangas, por 7-6 (7/0), 7-5 y 7-6 (9/7).

La progresión de Garín es evidente. Por cuarta vez disputaba el cuadro principal de un torneo del Grand Slam y por vez primera accedió a la segunda ronda.

"No sé si me he quitado un peso de encima, pero me siento más contento que de costumbre. Llevo jugando bien desde hace meses", afirmó el chileno en la sala principal del complejo de prensa del torneo parisino, la que se reserva habitualmente para Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer y el resto de grandes figuras.

- Debut a lo grande -

Por su parte, el boliviano Hugo Dellien (86º) y el argentino Juan Ignacio Londero (78º), ambos de 25 años, superaron con victoria el primer partido de su vida en un cuadro principal del Grand Slam.

"¿Ganó Dellien? ¡Ah, qué bueno!", exclamó el argentino Diego Schwartzman, vigésimo jugador mundial, ante los periodistas tras su trabajadísima victoria el domingo ante el húngaro Marton Fucsovics, en cinco sets.

"Hay una nueva ola de jugadores de Sudamérica que lo están haciendo muy bien. Son jugadores que se conocen. Los resultados de unos animan a los otros", estimó Schwartzman, de 26 años y que se adelantó un poco a la emergencia de este grupo de jóvenes.

Hugo Dellien hizo historia convirtiéndose en el primer tenista de Bolivia en 35 años en ganar un partido del Grand Slam.

El joven boliviano formado en Argentina desde sus 18 años lo hizo además con autoridad, en apenas 75 minutos, para arrollar 6-1, 6-3 y 6-1 al indio Prajnesh Gunneswaran.

Sueña con seguir los pasos del mejor jugador boliviano de todos los tiempos, Mario Martínez, que en el Roland Garros de 1983 llegó a tercera ronda, donde le cerró el paso el mítico Ivan Lendl.

"Estoy logrando cosas que yo mismo me estoy sorprendiendo de poder lograr. Todo está yendo muy rápido", admitió Dellien después de su triunfo.

También se estrenó a lo grande el argentino Juan Ignacio Londero, campeón del torneo ATP 250 de Córdoba a principios de año, que en su primer partido en un Grand Slam derribó a todo un cabeza de serie, el georgiano Nikoloz Basilashvili (16º), por un claro 6-4, 6-1 y 6-3.

En segunda ronda, Londero jugará contra el veterano francés Richard Gasquet (39º), mientras que Dellien tendrá un reto muy complicado, ya que lo hará contra el griego Stefanos Tsitsipas, sexto del mundo.

"El tenis está muy parejo. Con los resultados que he tenido últimamente puedo ganar", confía Dellien.

La 'NextGen' sudamericana no se pone límites.