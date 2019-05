Intercolegial Kiwanis de Baloncesto toma fuerza

La Liga de Baloncesto Intercolegial que organiza el Club Kiwanis, inicio el primer semestre del torneo deportivo con la participación de escuelas de los distritos de Panamá y San Miguelito, compuesta por más de 45 equipos inscritos en 4 categorías, divididos en Sub 12 en ambas ramas, Sub 15 femenina y la Sub 16 masculina.



AIP e IJA al mando en la Sub 12 masculina

Las representaciones de la Academia Interamericana de Panamá y el Instituto Justo Arosemena comandan sus respectivos grupos en la división Sub 12 masculino, denominada semillero, que cuentan con un total de catorce equipos (7 por grupo) cuyo sistema de clasificación es cruzada, para definir los cuatros semifinalistas.



Esta primera etapa se extenderá hasta inicios del mes de julio cuando cierre los campeonatos de las 4 categorías.





Javier y Owls contendientes al Título de U12F



Ambos elencos (Águilas y Owls) tienen personal para disputar el título de la temporada 2019; en sus primeras presentaciones protagonizan partidos que son definidos por fundamento de juego y concentración adecuada que permite sacar provecho de sus rivales para mantenerse en las primeras posiciones de la categoría.





De acuerdo con el calendario están en competición El Colegio de Panamá, las escuelas oficiales Ricardo Miró y el María Ossa de Amador, Colegio Javier, Academia Interamericana de Panamá, Instituto Justo Arosemena y Academia Hebrea de Panamá.





Académicas y Enrico Fermi buscan supremacía en la U15F



En partido denominado final adelantada de la categoría Sub15F, las chicas Fighting Owls vencieron al Instituto Enrico Fermi por tablero ajustado de 31 a 30. Otros equipos en competencia son San Miguel Arcángel, la Academia Hebrea de Panamá, el Instituto Sun Yat Sen, The Oxford School y el Instituto Justo Arosemena.





Daniela Hincapié con 17 puntos fue la bujía ofensiva de las Owls mientras que por las del Fermi, la espigada jugadora Valeria Batista fue la dueña de los tableros con 18 rebotes y 12 puntos.



Brader, Americana, Gastón Faraudo P. e IJA dominan sus grupos en U16M



El Colegio Brader, actuales campeones de la Sub 16 masculina, sigue con la etiqueta de favorito para revalidar el título obtenido la pasada temporada colegial, tras vencer al Instituto Panamericano por pizarra de 73 a 34 con destacada actuación de Carlos Pascual con 28 puntos.





Por otro lado, el Gastón Faraudo P. derrotó al Chino Panameño; La Escuela Americana inició la competencia con buen pie al derrotar al Instituto Enrico Fermi y al Episcopal San Cristóbal. Son 20 equipos en la categoría que están divididos en 4 grupos de 5. Los 4 primeros de cada equipo clasifican a la fase de Play Off en el cual los ganadores permanecerán en competencia y los perdedores serán eliminados.