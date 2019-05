Determinados a salir por la victoria hoy

Panamá sale hoy con la convicción de derrotar a Guatemala y clasificarse a los cuartos de final del Campeonato Sub-17 de la Concacaf, que otorga cuatro cupos al mundial de Brasil 2019.

El partido se jugará en la cancha 11 del IMG Academy en Bradenton a las 10:00 a.m. hora local (9:00 a.m. hora en Panamá). Los cuartos de final son la fase en la que se determina los clasificados a la máxima cita.

El técnico canalero, Gary Stempel, dijo que “tenemos que ganar, contra un rival que quizás no lució de la mejor forma en la primera ronda, pero seguro vendrá con todo. A los jugadores les he dicho que aprendan del Liverpool que ganó ayer con corazón y sacrificio”.

También jugarán hoy en octavos: Canadá vs Cuarazao; Costa Rica vs Nicaragua; y Estados Unidos vs Guadalupe.

